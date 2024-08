Cuarenta años de periodismo: ha sido un placer

Llevo días pensando en cómo me voy a despedir de los lectores y no acierto con la fórmula. Acabo de trabajar como periodista después de 40 años contando las alegrías y miserias de Formentera. En todo ese tiempo he aprendido a conocer a los vecinos para los que he escrito desde 1989 a través de Diario de Ibiza. Pocos años antes empezaba en este mundo de la mano de Radio Ibiza Ser, después cofundé Ràdio Illa. Más tarde llegó el semanario local, ya desaparecido, ‘Formentera día a día’, con Llorenç Vidal, para enlazar con Diario de Ibiza, mi gran escuela. Aquí aprendí de los más veteranos pero también aporté cierto espíritu crítico, o eso quiero creer. En todo este tiempo seguro que he cometido errores y aciertos, seguro que he convencido a unos y desengañado a otros. De la misma forma que sé que hay lectores que me aplauden y otros que no comparten mi visión. Seguro que entre ellos tengo admiradores y detractores y es que en esta profesión no se puede contentar a todos, y si lo haces seguramente es que algo estás haciendo mal. En estos 40 años me quedo con la confianza que me han demostrado centenares de personas y con la complicidad de mis colegas de profesión. Otro pilar fundamental ha sido el apoyo de mi familia, sin ellos no habría podido ser. Pero para no sentirte aislado en una isla, en la que todos te reconocen como ‘el periodista’ había que salir a la calle cada día con la mirada clara, para que tus vecinos te interpelen y explicarles la última noticia. Y es que los periodistas de pueblo somos los más cercanos a la realidad cercana. Alejados de las redacciones al uso, nuestro terreno de juego son las calles, de allí es de donde sacamos cada día los argumentos para seguir escribiendo, en contacto con la gente y a costa de nuestra exposición pública. Ahora dejaré de escribir a diario en estas páginas, aunque seguramente más adelante, tras una pausa, volveré, pero tiempo al tiempo. Ha sido un placer haber podido contar la historia de esta isla, en tiempo real, durante casi cuatro décadas. Un privilegio y una escuela de vida. Gracias a todos, ha sido un placer.

