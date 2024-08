Turisme i protestes ciutadanes

El The Economist d’aquesta setmana tracta el tema de les protestes contra el turisme. La pregunta que es fan es perquè, si tothom vol viatjar més que mai i si el turisme és un sector tan important, en termes de PIB i d’ocupació, per a les economies de molts països, regions i ciutats, la situació s’ha embolicat tant? Per ordre alfabètic i sense ser exhaustiu, hi ha hagut protestes ciutadanes recents a Amsterdam, Atenes, Barcelona, les Illes Balears, les Illes Canàries o el Japó, on no saben com regular els accessos al Mont Fuji, etc.

Els problemes són ben coneguts. Primer, la degradació ambiental de la costa, les platges i altres espais naturals amb valors ecològics importants que s’han de preservar i defensar en lloc de fer malbé. Penseu en la costa eivissenca, les platges o el famós mirador des Vedrà.

Segon, la gentrificació dels barris turístics, sovint els centres històrics de les ciutats. Cada vegada més pisos són de lloguer turístic. Desapareixen els comerços «normals» i tot són botigues de souvenirs o de luxe o de cànnabis o bars i restaurants enfocats als turistes. Entre la remor, la brutor i les molèsties i el fet que comprar tomates i pomes o una ampolla de xampú sigui molt complicat la gent se’n va. I els que no se’n poden anar malviuen.

Tercer, la degradació dels serveis públics. El transport, les urgències hospitalàries, la neteja i l’ordre públic, les xarxes de telefonia mòbil, etc., es ressenten de cobrir una població molt més gran que aquella per a la qual es dimensionen i gestionen els serveis. De fet, un dels arguments per posar ecotaxes altes és que els passavolants contribueixin a finançar els servis públics que utilitzen. A més, els impostos del sector turístic són relativament baixos (IVA reduït, combustible aeri que no paga impostos, etc.) i es podria argumentar que és un sector subvencionat.

Quart, els preus i el cost de la vida. L’economia turística es una economia amb molta demanda i amb consumidors de poder adquisitiu generalment més alt que els locals. Això porta a un cost de vida molt alt per a la població local. Afegim-hi que els salaris son relativament baixos i el còctel empitjora.

Finalment, l’habitatge. El turisme provoca una pressió molt gran sobre l’habitatge, tant per la desviació a lloguer turístic de part del parc de lloguer, com perquè en ser un sector molt intensiu en ma d’obra, mentre mig Espanya es buida i es despobla, les Illes Balears o Catalunya han rebut i reben molts emigrants per fer feina en el sector. Falta habitatge pels joves que no troben pisos on emancipar-se, pels treballadors dels serveis públics essencials que han de venir de fora i pels treballadors de temporada.

Tot això ho sap tothom, són faves comptades. La gent no protesta per vici ni perquè sigui bamba. Protesta perquè la situació afecta la seua qualitat de vida, al seu dia a dia. Però aquesta situació no és una plaga bíblica ni un desastre natural, és fruit d’un model econòmic i social que s’ha anat degradant. I té solucions, relativament senzilles de definir des del punt de vista conceptual, i tan fàcils o difícils d’implementar com decideixin les autoritats que ho han de fer. Cap solució és per a demà de matí, però algun dia s’ha de començar.

Cal una ecotaxa molt més elevada que l’actual. Ben definida i ben aplicada, evitant forats, destinant la recaptació al que toca i on toca, etc. Cal que la inspecció de treball i la inspecció sanitària intervinguin en situacions flagrants. Si un hotel o restaurant o empresa qualsevol no pot oferir habitatge o un sou per pagar habitatge als seus treballadors ha de tancar. No son admissibles poblats de barraques. S’ha de perseguir amb la mà dura que sigui necessària l’activitat il·legal: transport, xàrters, lloguers, horaris, festes, tràfic de drogues, prostitució, etc. Un estat on els delinqüents poden fer el que vulguin on vulguin i quan vulguin i els poders públics no poden imposar la llei i l’ordre es diu un estat fallit.

Quant fàcil o difícil d’implementar és tot això? Depèn. Un dels problemes del monocultiu turístic, que dificulta les possibles solucions és la captura dels reguladors. Els empresaris turístics, com els terratinents decimonònics, els fabricants del nou cents o els constructors de la llotja del Bernabéu influeixen molt. Hi ha sectors de l’economia que influeixen tant en les polítiques que els afecten, que el bé comú ni hi és ni se l’espera. Un exemple —diré el pecat sense dir el pecador: Ja fa molts anys, jo era molt jove, vaig assistir a una conversa entre el regidor de turisme d’una localitat de la costa i uns professors als que explorava per fer un estudi. Una vegada explicats els objectius de la feina i els terminis, el regidor va dir: «I això us ho pagarà l’Ajuntament, o el Patronat de turisme, o el gremi d’hotelers o l’associació de comerços... ara no ho se, però és igual, perquè som els mateixos.»

Bon estiu!n♦

