Dice Konstantino Kavafis que los hombres conocen el ayer, pero que el mañana sólo lo conocen los dioses. Yo ignoro si los dioses existen fuera de los versos, pero diría que, en ocasiones, también los poetas, sin pretenderlo, intuyen el devenir. Lo digo recordando cómo llamaba a Ibiza nuestro admirado Antonio Colinas: ‘Nave de piedra’. Una bellísima imagen para describir una isla que navega en el tiempo y que, por su condición marinera y su derrota de siglos, avanza a veces con buenos vientos y, en otras ocasiones, afrontando encalmadas y temporales. Dicho esto, todos sabemos que una nave, para marear sin riesgos, tiene que estar en buenas condiciones, cuidar su cubierta y sus cuadernas, tener buenas velas, cazar bien los vientos, no sobrecargar la línea de flotación, tener pilotos sensatos en la timonera y, sobre todo, vigilar que el rumbo de la barca lleve a buen puerto.

Me pregunto, en fin, si no será admonitoria la metáfora de ‘la nave de piedra’, si no esconderá una advertencia. En cualquier caso, da pie para preguntarnos en qué condiciones tenemos esta pequeña barca en la que navegamos. ¿Escoramos? ¿Llevamos hundida la línea de flotación? ¿Achicamos el agua que hace? ¿Sabe alguien qué rumbo llevamos? Lo pregunto porque yo no lo sé. ¡E la nave va! me dice un amigo que saca pecho. Es lo que parece y bien está. Pero, al mismo tiempo, me sorprende oír de nuestros mayores que estos tiempos, siendo maravillosos, no son más felices que los que vivieron ellos. Lo cierto es que nuestros abuelos y nuestros padres, que son gente sensata, discreta y respetuosa, no conjugan el pretérito perfecto, pero tampoco declinan el futuro perfecto. Y a poco que se les escucha, descubrimos que desconfían de la deriva que llevamos. A su manera, nos dicen que no cuidamos de la barca y lo que es ya peor, que navegamos a la deriva, con buen viento pero sin rumbo conocido. Y puede suceder que vayamos a donde no queremos ir.♦