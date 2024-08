Antidisturbios contra personas que malviven en chabolas

Cetmes de calibre 7,62 para disparar botes de humo y pelotas de goma. Antidisturbios vestidos de negro con cascos y enormes escudos transparentes. Algunos con la porra en la mano. Al otro lado, personas que no han encontrado más hogar que una tienda de campaña, una autocaravana, un barco desvencijado, una chabola. Personas que han pagado a uno de los dueños del terreno por unos metros para malvivir en un verano infernal. Tienen trabajo pero eso no es suficiente en la isla del lujo para conseguir una vivienda digna. Hay bebés, niños, adolescentes con rostros de terror; una chica deambula desorientada presa del pánico, perdida, sin saber dónde ir, mientras emite gemidos que contagian su angustia, rodeada de guardias civiles y de un caos bélico. Hay mujeres con bebés y niños en brazos, aterrorizadas ante un despliegue policial insólito en el paraíso de las mafias del narcotráfico, la esclavitud sexual, los robos a gran escala de villas y relojes de lujo. Hay 40 guardias civiles, de los que 20 son antidisturbios, y 12 policías locales. Sólo tres trabajadoras sociales y una educadora social. Recordemos que son familias, que les expulsan de lo que ha sido su hogar, que ni siquiera pueden recoger sus cosas porque no les da tiempo, que son personas como tú y como yo pero con la mala suerte de que no tienen vivienda porque es imposible pagar los precios astronómicos de Ibiza. Pongámonos en su piel. Delante de los antidisturbios que les abroncan. Uno incluso empuja con su escudo a mujeres y niños, mientras una chica le intenta frenar con su mano y le grita: «¡Son mujeres, son mujeres, son mujeres, no las toques!». Las escenas que recogen los momentos de mayor tensión y violencia del desalojo del poblado chabolista de Can Rova las grabaron los propios afectados. Guardias civiles ya habían echado a los periodistas que estaban trabajando. Alegaron que era «por su seguridad». Por la de los periodistas, querían decir. Mal asunto cuando echan a los que tenemos como profesión contar lo que ocurre. Pero las imágenes grabadas por los afectados hablan por sí solas. Cetmes para desalojar a personas aterradas, con bebés, niños, adolescentes, que no tienen donde ir. Una auténtica vergüenza.

Suscríbete para seguir leyendo