Tornen els problemesa Santa Gertrudis?

Senyora alcaldessa de Santa Eulària des Riu: Aquesta carta és per demanar-li que no permeti a Santa Gertrudis cap activitat que molesti la tranquil·litat i el benestar dels vesins.

No seré jo qui posi en dubte la legalitat del tancament de l’Sluiz, tot i que ho lament perquè sempre han set respectuosos i uns bons vesins.

Otros artículos de Marià Mayans

Per què després de dotze anys d’activitat ara se’ls tanca el negoci gairebé d’un dia per l’altre? Bé, no som ingenus i tots sabem per on van els trets, i molt ens temem que l’empresa que hi ha al darrere no serà tan respectuosa amb el descans de la gent.

Fa vint anys que l’Ajuntament de Santa Eulària va retòrcer la llei per donar suport a una activitat inapropiada en aquest lloc. Després ens va enganyar repetidament: primer (abans de les eleccions) prometent que allí no hi hauria mai una discoteca i després (passades les eleccions) diguent-nos que l’activitat que s’estava desenvolupant a can Mala Costa estava emparada per unes llicències antigues i no podia fer res per aturar-la.

Aquesta mentida va quedar clarament demostrada amb una sentència judicial que va donar la raó als vesins.

Ara, no sé amb quin subterfugi, sembla que ja hi tornam a ser, que es vol ressuscitar alguna «antiga llicència» i que venen problemes una altra vegada.

Esper, senyora alcaldessa, que aquesta vegada l’ajuntament no vulgui tornar a fer entrar es clau per sa cabota donant la raó a uns empresaris a qui poc o mica els importam els residents a la zona. Sabem que l’Ajuntament té eines de sobra per no permetre l’activitat que s’està gestant a can Mala Costa.

Faci bé la seua feina, senyora alcaldessa: posi’s al costat dels vesins, no permeti activitats que ningú vol ni necessita i deixi’ns seguir vivint en pau a Santa Gertrudis.

Gràcies per la seua atenció.