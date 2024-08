Sobre las lecciones de Pepe Roselló

“Es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar dudas”. La frase es de Mark Twain y en este escaso encaja como anillo al dedo a lo escrito por Pepe Roselló en este mismo Diario. En una prolija carta se atreve a pontificar sobre el ocio. Lecciones que incumplía a todas luces cuando obtenía pingües beneficios de él en su reconocido after de Platja d’en Bossa de 22 horas seguidas de música a costa de otros sectores a los que ignoraba por completo, digamos, por ejemplo, los comerciantes y locales del puerto de Ibiza.

Ahora escribe ufano que “el ocio nunca tendría que haber dejado de ser un complemento. De día, playa y chiringuito, por la tarde compras y paseo por la ciudad y los pueblos, cena en el restaurante, después el puerto y finalmente las discotecas. Todo a su hora y todo el mundo haciendo negocio”. “Sin embargo, Ocio de Ibiza ha vulgarizado y descuartizado el concepto de discoteca, haciéndolo omnipresente a todas horas y en todas partes». Lo dice Pepe Roselló en 2024, lo dice el creador de los afters, de la música non stop en Ibiza, lo dice el mismo Pepe Roselló que 2016, en una entrevista en El País realizada por Enrique Alpañés, dijo sobre su after de Platja d’en Bossa que: «“Nos obligaban a cerrar a cierta hora, pero podíamos abrir cuando quisiéramos”, explica Roselló, para patentar un concepto del que este empresario rehúye: el de los after hours. “Yo lo llamo baile por la mañana”, dice con una sonrisa, “es mucho más fresco”. “Tienen por sistema vigilar muy de cerca lo que ocurre en las discotecas”, argumenta Roselló, “atribuyéndonos de una forma u otra los desajustes que se crean en la sociedad. Somos los malos de la película y los más expuestos”, lamenta».

Lo dicho, a buenas horas mangas verdes, las lecciones en su momento, en ocasiones es mejor estar callado que abrir la boca.

José Luis Benítez es gerente de la Asociación Ocio de Ibiza

