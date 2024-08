Un hombre sin rumbo. Con un carrito de la compra y un niño. Veo las imágenes del desalojo de ayer en Can Rova, escucho a quienes se han quedado sin lo que consideraban su casa, y no puedo despegarme de la imagen, cincelada frase a frase por Cormac McCarthy. Una imagen distópica, postapocalíptica. Se supone.

Ibiza no es el paraíso de la fiesta o la libertad. Es el paraíso de la distopía. Y esa imagen de gente normal, de personas normales, con un trabajo (o incluso dos), con una familia y unos sueños que cumplir, vagando, vagabundeando, sin rumbo, hace ya mucho que saltó de las páginas de la novela a las carreteras de la isla. Nadie que no esté recorriendo el mundo vive con un recién nacido en una caravana. Nadie que no esté en un viaje de aventura vive en una tienda de campaña en pleno verano. Nadie que pueda pagar un hogar, por pequeño que sea, cuelga un ‘howe, sweet home’ en las paredes de una chabola.

La vivienda, ahora mismo, es el bien más preciado en la isla. El más ansiado, deseado, codiciado, querido, soñado, anhelado. Y el más imposible. Nadie con un sueldo como los que se pagan en la isla puede afrontar los precios de usura de estudios, habitaciones, chamizos y hasta rincones en un viejo supermercado atestado de literas. Se avecina la guerra de la vivienda. No es una distopía. Es la realidad. Una guerra que lleva años fraguándose. Alimentada por el menfotisme de las autoridades y la avaricia desmedida de quienes convierten un bien de primera necesidad en un sádico juego.

Ayer vimos aquí a niños desalojados de infraviviendas, familias desesperadas porque no tienen dónde vivir, trabajadores cortando la carretera y abalanzándose sobre coches protestando por la dramática situación en la que se encuentran. Se aprovechaban de ellos, vivían en condiciones paupérrimas, llamaban hogar a algo que jamás debería llamarse así. Es a donde les había llevado esta isla. A donde les habíamos llevado todos. Ahí están hoy. Sin rumbo. Sin un carrito de la compra. Aún.

