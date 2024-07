Por qué M. no volverá a alquilar su casa de Ibiza

M. no volverá a alquilar su casa, por mucho que le ofrezcan. Pese a que la tenía alquilada por 500 euros mensuales, los inquilinos (que llevaban 20 años en ella) dejaron de pagar hace cuatro años. Se convirtieron en inquiokupas. Tampoco pagaban la electricidad, el agua, el IBI… Nada. Contaban con un sueldo, pero decidieron que imitarían a tantos otros que quieren vivir por la cara. La propiedad inició una demanda en los juzgados, pero sólo consiguió que desalojaran la casa a cambio de renunciar a cobrar los cuatro años que le debían. Encargaron a una abogada que devolviera la llaves a M., quizás por cobardía, para evitar la vergüenza (la que confesó sentir la misma letrada) de enseñar el estado en que habían dejado el inmueble. Baste decir que al acto acudieron cuatro personas vinculadas a la propiedad y que dos de ellas tuvieron que irse de allí debido a las náuseas que les provocaba el hedor. El suelo de la cocina, ni se ve. Hay una capa de grasa y suciedad que tapa las baldosas. Del frigorífico y del baño, mejor no hablar. La paredes están desconchadas, sin pintar, llenas de agujeros. Hay cables sueltos por todas partes. Hay muebles rotos. Han dejado objetos y trapos tirados por todas partes. Para que vuelva a ser habitable, M. tendrá que contratar a una cuadrilla para que tire trastos y sanee el inmueble. Y por temor a que volviera ser okupada (es habitual que los que salgan se pongan en contacto con otros okupas que, inmediatamente, se meten en ellas) ha tenido que cambiar la cerradura y contratar los servicios de una empresa de seguridad. Los gastos que le han ocasionado ascienden a miles de euros, decenas de miles si se tiene en cuenta que lleva años sin cobrar. Los alquileres turísticos ilegales no son la única razón del problema de la vivienda en esta isla. También hay cientos de propietarios que se niegan a alquilar sus pisos porque no tienen garantías de que sus inquilinos sean desalojados inmediatamente si no pagan. M. no piensa costear la vida de más inquiokupas guarros y jetas. Y no es la única persona que piensa así.

