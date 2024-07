Cruceros, discotecas y masificación turística

Esta temporada la palabra sobre la que oscila el debate político, social y turístico en Ibiza es “masificación”. Incluso los gobiernos insular y autonómico han coincidido por fin en señalar que la isla ha alcanzado o superado su límite y ahora las distintas posturas giran en torno a si hay que congelar el crecimiento o ir más allá e iniciar un proceso de decrecimiento.

Lo único que nadie parece defender, al menos públicamente, es que debamos seguir aumentando en cantidad. Sin embargo, a pesar de esta supuesta claridad compartida, seguimos asistiendo a escenas grotescas que escenifican la saturación que corrompe nuestro territorio, incluso en sus más valiosos parajes naturales. Quien tenga dudas, puede dirigirse a esa discoteca diurna llamada es Jondal, a la playa de ses Salines, a Cala Bassa o al colapsado mirador de Cala d’Hort.

El pasado 24 de julio, por ejemplo, asistimos a uno de los mayores despropósitos de la temporada: la llegada a la isla de tres cruceros con más de 10.000 pasajeros. En una sola jornada alcanzamos el límite que sí tiene establecido el puerto de Palma en base a sus dimensiones, que es una infraestructura enorme en comparación con la nuestra. Allí sólo pueden atracar tres ciudades flotantes al unísono y como máximo una de ellas puede superar los 5.000 viajeros. Ibiza albergó a la vez al ‘MSC Seaside’ (5.645), al ‘Britannia’ (4.300) y al ‘Seven Seas Grandeur’ (732).

Una auténtica aberración medioambiental, dado la intensa contaminación que provocan estos colosos y la escasa rentabilidad económica que generan para la isla. Los pobres cruceristas, que no tiene la culpa de la extrema avaricia de quien gestiona el puerto de Ibiza, tuvieron que soportar colas eternas para salir del puerto en taxi o autobús porque no había para todos. Según su testimonio, fue la única escala en el viaje donde les ocurrió algo así. La solución, evidentemente, no pasa por multiplicar los vehículos de transporte, que bastante colapsadas están ya las carreteras. Si hay que ponerse a recortar, los cruceros representan el mejor punto de partida.

No es, sin embargo, el único. Este verano, las cifras de facturación que experimentan determinados tipos de negocios, como tiendas, bares, restaurantes y servicios de excursiones y turismo activo, han sufrido caídas inesperadas y sustanciales, según reconocen distintos comerciantes y empresarios. Eso, a pesar de que, con grandes titulares, al comienzo de la temporada, algunos ya se frotaban las manos mientras manifestaban que ésta sería una repetición de las aperturas y cierres de las salas de fiestas, hoteles discoteca y clubes de playa de los años anteriores. La llegada tempranera de 26.000 turistas, según anunciaba el colectivo que aglutina a este revoltillo infame bajo el eufemístico nombre Ocio de Ibiza, se producía con los mismos mimbres y sellos.

Correlativamente, AENA anunciaba el movimiento del mes de mayo, asegurando que en la isla ya se había superado el millón de pasajeros por vía aérea, lo que arroja una media de 17.000 diarios. Algo está pasando si con estos niveles de saturación y un público creciente que llega atraído por el ocio, un número importante de tiendas, chiringuitos y otros negocios va a peor.

El Consell Insular, de manera certera, considera que la sensación de saturación ya la experimenta el turista en cuanto aterriza en el aeropuerto, colapsado tanto de coches como de anuncios de salas de fiestas, en un escandaloso abuso propagandístico por parte de AENA, a la que ya sólo le falta colocar los mensajes de las discotecas y los beach clubs en los espejos de los aseos. Todo llegará. De momento, fachadas, zona ajardinada exterior, área de recogida de maletas, etcétera, se hallan completamente saturados de vallas y todo tipo de soportes publicitarios, copados en su mayor parte por el mismo grupo empresarial de ocio. A veces pienso que, de manera subliminal, más que vender entradas, buscan proclamar el mensaje “esta isla es mía, aquí mando yo”.

Recuerdo cómo durante la etapa final de la crisis del covid se instalaron esos carteles gigantes en la fachada exterior, con los rostros de los grandes héroes de la cabina, ocupando el lugar en el que debería instalarse una despedida genérica al turista y el agradecimiento por su visita, tal y como se hace en tantos aeropuertos del mundo.

La reacción a la petición del Consell de reducir esta saturación publicitaria en la terminal de es Codolar, por parte de Ocio de Ibiza, no se hizo esperar: “el Consell ha errado el tiro”, dijeron, sin cortarse, para añadir después que se ha colaborado con la institución en la retirada de las vallas ilegales y que ya no ponen pósters en las puertas y ventanas. Todo falso, sigue habiendo vallas, especialmente en Platja d’en Bossa, y todo Sant Antoni está empapelado con los anuncios de las fiestas. Imagino que en muchas otras partes es igual.

Como empresario del sector del ocio, soy perfectamente consciente de lo mucho que éste ha aportado a la economía de la isla y al turismo en general. Pero el ocio nunca tendría que haber dejado de ser un complemento. De día, playa y chiringuito, por la tarde compras y paseo por la ciudad y los pueblos, cena en el restaurante, después el puerto y finalmente las discotecas. Todo a su hora y todo el mundo haciendo negocio. Sin embargo, Ocio de Ibiza ha vulgarizado y descuartizado el concepto de discoteca, haciéndolo omnipresente a todas horas y en todas partes. Lo ha desgajado de su excepcionalidad recreativa en horario nocturno, sencillamente para dar cobertura a los intereses particulares de un puñado de poderosos empresarios.

¿Cuántos de sus asociados disponen de licencias legítimas, tramitadas con los preceptivos proyectos técnicos, para ejercer la actividad que realizan? Hoy, el sector del ocio absorbe a más de 30.000 personas y el 70% opera en horario diurno, en chiringuitos de playa y terrazas de hotel reconvertidas en discoteca. Y a esa cifra podemos ir añadiendo 5.000 más que se meterán en Privilege cuando esté reformado. He aquí esta otra causa determinante de la saturación ibicenca: la excesiva concentración humana en espacios muy reducidos. En un solo complejo de Platja d’en Bossa, por ejemplo, se reúnen cada día a más de 13.000 personas. Y qué decir de Sant Antoni, donde tan sólo dos hoteles discoteca concentran a la mayor parte de los turistas durante todo el día.

Lo resumió certeramente Agustinet, secretario general del PSOE hasta hace poco: “que el hotel haga sólo de hotel y el restaurante se dedique exclusivamente a la gastronomía”. Lástima que él, por desidia e inacción ante ilegalidades flagrantes que se cometían durante su mandato como alcalde, sea uno de los principales culpables de que ahora estemos así. Pocos dejan un legado tan catastrófico como él.

Lamentablemente, si hay un factor que genera saturación en la isla de Ibiza es éste: por concentración de masas, por omnipresencia y por atraer un público en exclusiva que da la espalda al resto de la isla.

Suscríbete para seguir leyendo