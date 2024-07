No voy a referirme al hecho histórico de cuando el Formentera eliminó al Athletic Club de la Copa del Rey allende los tiempos (a finales de noviembre del 17). Viene a cuento a las pintadas (grafitis con el dedo en coches sucios) que han aparecido este julio para aprovechar los efectos del polvo sahariano sobre los vehículos de la isla. Llovió barro (la última vez que llovió) hace ya más de un mes y pico y dejó su impronta en todo el territorio. Da pena ver las higueras, los olivos (están de moda, con serpientes o sin ellas) y otras especies, además de tejados, paredes que miran al oeste. A estas se les aplicó el método Karcher para dejar las casas y apartamentos (de alquiler) lo más presentables posibles ante la avalancha de julio y agosto. Los coches hicieron cola (hasta de madrugada, mientras sonaba Sabina “y nos dieron las dos y las tres… me cuentan) en el lavadero de Can Rita. El “corto” (nunca irá a los Goya) debería haberse titulado “Apocalipsis en barro” (no confundir con el Barro de Rafa). Luego llegó el polvo indiscriminado de los caminos sobre las carrocerías y los árboles, con la falta de lluvia provoca ese amarronamiento de la isla y la capa disimuladora de las rozaduras en los vehículos, pero también una cortina sobre los cristales, especialmente los de atrás que hace más difícil la conducción. ¿Limpiar? como el agua escasea, lo dejamos para el otoño-invierno (con o sin Córdoba, que ese es otro misterio que resolver) con las ansiadas lluvias que, como la Real Academia, limpie y dé esplendor a la isla y llene las cisternas de los que vivimos en el campo. Aprovechando la circunstancia (barro y polvo) una “banda” de “desalmados” (más bien desalmadas, sospecho. Incluso mellizas, me atrevería a decir) se han dedicado al “noble” oficio de expandir la universalidad del Athletic Club y reescribir aquello de “límpialo, guarro” por un ¡Aúpa Athletic! de mayor profundidad, como mensaje unitario. Luego algunos/as han aprovechado la deriva de las susodichas (hinchas del Bilbao, como suponen) para expresar gráficamente su “amor” por otros colores (normal en el mundillo del balompié) hasta llegar a mi coche con un sospechoso Hala Madrid (sin interjección, no sea que me confundan) y ahí sí… se imponía un lavado rápido para paliar tamaña atrocidad. Estas cosas me retrotraen hasta aquel memorable grafiti de la transición: “Matar al cerdo de Carrillo” (los fachas) y la respuesta: “Cuidado Santiago que te quieren matar el cerdo”, genial, como lo de estas chicas del Athletic Club.