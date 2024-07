¿Se acuerdan de Balti Picornell?

El 3 de septiembre el Parlament balear debatirá si expulsan al voxista Gabriel le Senne de la presidencia de la Cámara. No voy a recordar aquí las múltiples hazañas de este personaje que, por higiene democrática, hace tiempo que debería haber abandonado su cargo. A quien sí voy a recordar es a Balti Picornell, que fue presidente del Parlament entre 2017 y 2019.

Retirado de la vida política, es posible que se acuerden de Picornell por su peculiar aspecto. Con barba y una larga melena, parecía un heavy de pueblo, un camarero de bar de carretera, y no casaba con la imagen que se supone que debería tener un presidente del Parlament. Por su imagen, fue cruelmente atacado por la prensa conservadora, quien lo convirtió en una de sus dianas favoritas, con titulares como «Su único mérito es ser un perroflauta». «Un heavy que va contra el Rey y la ortografía, al frente del Parlament». Sus orígenes modestos, su falta de estudios universitarios y su trabajo como carpintero industrial también fueron argumentos para un ordalía de desprecio clasista de unos privilegiados que no soportaban que alguien que no era de los suyos ocupase un espacio de poder. Los insultos dicen más de quien los profiere de quien los recibe.

Una vez superado el impacto de ver un tipo con melena al frente del Parlament, ¿recuerdan alguna polémica más de Picornell? Yo ninguna. El suyo fue un mandato plácido y aburrido. Incluso, cuando le tocó participar en actos institucionales con Felipe VI asistió y cumplió con el protocolo, separando sus convicciones republicanas con el deber del cargo que representaba.

Le Senne es otra cosa, como ustedes sabrán. Un tipo que viste con traje y corbata, elegantísimo, y con un currículum universitario intachable. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas , con un máster en Asesoría Jurídica de Empresa y especialista en Ley concursal por la Universidad de Deusto. Y a pesar de eso, terraplanista y antivacunas, lo cual dice mucho y mal del sistema universitario español. Pues ya ven cómo las gasta el señor perfecto, para que se fíen ustedes de quienes se disfrazan de tecnócratas impecables.

