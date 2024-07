L’aldea pitiüsa resisteix

Quan el 23 de juliol de 2023 vaig rebre la trucada del candidat del PP per donar-me l’enhorabona, vaig començar a prendre consciència del que havíem fet: la candidatura progressista (l’única a tot l’Estat) havia obtingut l’únic escó al Senat per Ibiza i Formentera, havíem guanyat folgadament les eleccions! Contra l’auguri de molts i moltes, l’aldea pitiüsa havia resistit l’avanç de la dreta i el feixisme.

Ara, un any després, fem balanç i no puc estar més orgullós d’haver estat elegit per defensar en el Senat el nostro patrimoni, la nostra cultura, la nostra llengua pròpia i el nostre territori enfront dels intents d’uniformitat i del centralisme de la dreta.

Otros artículos de Juanjo Ferrer

Ara, un any després, amb una legislatura sempre al límit del seu precipici, em trob estudiant la proposta de reforma de la LOPJ i de l’Estatut Fiscal, fruit del pacte que ha permès la necessària renovació de l’òrgan del govern judicial. I sempre amb la mirada posada en la defensa de les institucions illenques i locals, en la seva presa en valor.

Qui ho anava a dir, llavors dels mesos de polarització subjectiva, de crispació i del filibusterisme polític de la dreta, durant els quals ha prostituït el Senat pel seu propi interès electoral, amb la seva ràbia de no saber acceptar els resultats electorals. Però no els ha sortit bé i ara ens trobem debatent una reforma fruit d’un pacte impossible fa només un mes.

Tot i la remor de la dreta i de la seva incapacitat per millorar la vida de les persones illenques, naltros ens hem centrat a buscar fórmules que permetin l’accés a un habitatge digne i assequible i en la millora de les condicions econòmiques del personal al servei de l’Administració General de l’Estat. Hem mantingut reunions amb funcionaris, amb sindicats, amb associacions, amb ministeris, amb quatre dels cinc ajuntaments eivissencs (pareix que els Consells i l’Ajuntament de Sant Josep no tenen interès a reunir-se amb l’únic representant de les illes Pitiusas al Senat), sempre explicant les nostres iniciatives i buscant la col·laboració institucional.

Pe exemple, en matèria d’habitatge, el model progressista aposta per l’habitatge social: més de 100 HPO a Vila, més de 500 previstes a Ca n'Escandell i la residència per les forces de seguretat de l’Estat a Can Cantó. Aquest model pretén la declaració de les illes com a zona “tensada” per així poder limitar els preus dels lloguers que permet la Llei d’Habitatge estatal.

El model de la dreta és amnistiar les construccions il·legals en sòl rústic o fomentar canvis d’ús de locals comercials en planta baixa, pujar altures o redistribuir habitatges que ni els i les alcaldes del PP assumeixen i, per tant, eviten afrontar el principal problema que tenim a les illes: l’accés a un habitatge digne i assequible.

Naltros continuarem treballant per tal que es declarin les zones tensades, per tal d’impulsar els canvis de la normativa europea que permetin prioritzar la compra d’habitatge als residents pitiüsos enfront dels compradors estrangers (el 40% de les operacions actuals), que se sancionin els abusos dels arrendadors enfront dels arrendataris de bona fe o evitar que el lloguer turístic passi per damunt de la major part de la societat pitiüsa. El repte és gros, però no estam per altra.

Suscríbete para seguir leyendo