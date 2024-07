Cámaras en ses Salines, el último bluf

Hemos vuelto a la casilla de salida. Tras muchos años (y varias legislaturas) hablando sobre la imperiosa necesidad de regular los accesos al ‘parking’ natural de ses Salines de Eivissa, el Govern nos anuncia ahora que va a instalar cámaras para medir lo que hasta hace nada llamaba «sensación de saturación». Y así otra temporada queda «resuelta». Tal vez me equivoco y lo hacen lo mejor que saben (lo cual sería aún peor), pero a mí este «plan piloto» me parece más una estratagema para no marear la perdiz (y los intereses creados) y aplazar unas actuaciones urgentes, que un compromiso real con el medio ambiente de la isla. Que graben, recopilen datos, creen grupos de trabajo para «estudiar los factores que provocan la congestión» y sigan esperando para actuar. Así dejarán constancia gráfica de cómo se destruye un paraíso. Por mi parte, sólo les digo que si yo viniera de nuevas a Ibiza, fuera al arenal y me contaran que eso es un parque natural, me iba a tronchar con el chiste. Es puro turismo de avalancha, sol y playa, con construcciones a pocos metros del agua, mobiliario ad hoc, negocios para aburrir (legales e ilegales) y una falta de medios, dejadez y abandono de las protecciones del sistema dunar que contrastan con el relumbrón de restaurantes y beach clubs.

Igual que no se precisa una desgracia para saber que el colapso de coches y la afluencia de miles de personas cada atardecer a Cala d’Hort es aberrante (y está dañando una zona de gran valor ecológico), o que los fondeos incontrolados de cientos de embarcaciones (más de mil fueron movidas el verano pasado por anclar sobre posidonia) atacan la vida marina, tampoco los sensores son la respuesta a la presión humana y la explotación económica que no deja de degradar ses Salines a ojos vista. Son otra excusa para seguir retrasando la toma de «decisiones valientes».

En la última manifestación de Palma me llamó la atención una pancarta que ponía ‘La naturaleza no es un parque temático’. La comparto. Hay que recordárselo al turista y pedirle que la respete. Y a los políticos hay que exigirles, además, que la hagan respetar.

Suscríbete para seguir leyendo