Benimussa es una lata

Heineken, Mahou, Argus, Steinburg, Amstel... Hay un montón de marcas de cerveza que utilizan un verde brillante para dar color a sus envases. En general, muchas de las cervezas marcadas con el apellido ‘clásica’ son de color verde. Pienso en ello mientras busco las llaves de casa, que he perdido en uno de mis largos paseos por Benimussa, entre Sant Antoni y Sant Josep. Cada vez más intento evitar el camino principal, porque en cada curva puedes encontrarte con algún turista o alguna furgoneta de una empresa de telefonía entrenando para el Rally de los Mil Lagos.

Perdón, que me lío. Vuelvo al principio. Contaba que iba buscando las llaves perdidas y eso me dio para pensar en el color de las latas de cerveza. No es que tuviera mucha sed, es que el llavero es de un color verde brillante y los bordes de la carretera de Benimussa, como los de muchos otros puntos de la isla, están llenos de basura, y particularmente de latas. Así que cada vez que veía un destello verde y me acercaba para ver si eran las llaves, me encontraba con una lata de cerveza, otra más.

Puede que haya exagerado un poco, los bordes de la carretera de Benimussa no están ‘llenos’ de basura, pero sí tienen mucha más basura de la que debería haber en un camino que seguro que está entre los menos transitados de la isla. Además muy poca gente lo hace andando, solo algunos paseantes, excursionistas, vecinos de la zona... que no creo yo que vayan bebiendo cerveza en lata y arrojando los envases por esos campos. Tampoco van chavales a hacer botellón, porque está apartado de todo.

La conclusión es clara, todas esas latas han llegado hasta el campo de Benimussa a través de las ventanillas de coches que pasan por la estrecha y sinuosa carretera. Pienso que, además de tener muy poca conciencia ecológica y social, hay que ser mala persona para estar circulando por un paisaje idílico como el de Benimussa, acabarte la birra y lanzar la lata sin más.

Por cierto, encontré las llaves, estaban sobre un murete que tuve que saltar para no ser atropellado por dos pilotos de rally en prácticas y en direcciones opuestas. n

