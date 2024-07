Sant Antoni: ‘beach clubs’ y hoteles concierto

Que Sant Antoni es un municipio complejo, con problemas muy particulares, es algo que ya sabemos. Abordarlos no es fácil; requiere de políticas valientes, decididas y, sobre todo, de mucho diálogo y consenso, inexistente en la actualidad. Este primer año de legislatura, los socialistas de Sant Antoni hemos propuesto hasta en dos ocasiones la creación de un espacio de diálogo social para abordar los retos turísticos que afectan directamente a nuestro municipio, propuesta que el alcalde, Marcos Serra, y el concejal de Turismo, Miguel Tur, han votado en contra, alegando que no lo ven necesario. Insisto, no lo ven necesario.

Es sorprendente que el Partido Popular de Marcos Serra diga que no lo ve necesario, cuando la realidad del municipio, y concretamente del núcleo urbano de Sant Antoni, es que se entremezclan en un territorio desordenado áreas residenciales, entornos naturales y zonas de ocio, con el impacto social y ecológico que esto supone en los meses estivales. Esta compleja situación que vivimos en Sant Antoni, junto con los movimientos sociales que reclaman una mejor convivencia entre el turismo y la vida cotidiana, que han ido en aumento en los últimos años, requiere de un espacio de diálogo del que todos podamos formar parte. Más si tenemos en cuenta la reciente iniciativa de Exceltur de “elaborar un manifiesto en el que se advierta de la necesidad de aplicar un paquete de medidas para reducir la masificación y facilitar la convivencia entre residentes y turistas”, medidas entre las que se encuentra la creación de espacios de diálogo entre el sector, las administraciones y la sociedad, como el que el Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni ha propuesto sin éxito alguno. Por cierto, curioso que ahora la FEHIF (Federación Hotelera de Ibiza y Formentera) lo vea con buenos ojos, cuando jamás han manifestado su apoyo a nuestra propuesta y llevemos más de un año tratando de reunirnos con ellos de forma infructuosa.

Una de las problemáticas, o si se prefiere lo planteo de otro modo, una de las situaciones particulares que se dan en nuestro municipio, y que necesitan horas de debate y diálogo, es, por ejemplo, que en pleno centro de Sant Antoni exista un ‘hotel concierto’ que haga ‘pool parties’ todas las tardes para 2.500 personas durante cinco meses, o que en el barrio de Can Bonet exista una ‘discoteca’ al aire libre que tantos problemas de convivencia está generando este verano. ¿Alguien se imagina que esto pudiese ocurrir en el centro de Vila o de Santa Eulària? De la misma manera ocurre en la playa de s’Arenal, zona tradicionalmente de hoteles familiares y viviendas residenciales que han visto profundamente afectadas sus vidas y negocios por el ruido y el exceso generado por un ‘beach club’ situado en sa Punta des Molí.

Desde el PSOE no estamos en contra del sector del ocio, como el Partido Popular siempre intenta dar a entender, sino de que este tipo de oferta desarrolle su actividad económica amparada en un vacío legal que les da carta blanca y, junto a la falta de control e inspección por parte de las administraciones, tiene un fuerte impacto sobre el entorno natural, la población local, negocios y turistas que buscan o desarrollan otro tipo de oferta. No puedes promocionar una playa como familiar o el paseo de s’Arenal como zona para venir a practicar deporte si tienes un ‘beach club’ diario en ese mismo enclave que lo único que fomenta es el turismo de excesos.

Los problemas existentes en la convivencia entre residentes y turistas hacen necesario el debate, pero sin duda es urgente regular y controlar los ‘hoteles concierto’ y ‘beach clubs’, dos tipologías de locales de ocio donde la fiesta al aire libre es la protagonista, que en los últimos años han hecho cambiar la dinámica del turista que visita nuestra isla y que nunca se debería haber permitido asentarse cerca o incluso dentro de los núcleos urbanos. Para el Grupo Socialista de Sant Antoni es necesaria una regulación y mayor control que ponga límites a estas dos tipologías de ocio que tanto afectan a nuestro municipio. Siempre hemos defendido nuestro carácter municipalista en la defensa de aquello que nos afecta directamente como población y esta particularidad lo hace.

La temporada estival 2024 está siendo dura para muchos ciudadanos de Sant Antoni. Lo vemos en las quejas y reclamaciones de los vecinos y vecinas de Can Bonet, ses Païsses, Sol y Descanso, núcleo de Sant Antoni y otros rincones de nuestro municipio. Marcos Serra no representa la regeneración política del Partido Popular, quien ha llegado a afirmar hace muy poco que ‘en Sant Antoni no hay descontrol, sino todo lo contrario’. Me pregunto qué pensará el ciudadano o ciudadana afectada por uno de estos establecimientos al escuchar a su alcalde afirmar que no hay problemas.

A mí, desde luego, su ceguera me preocupa.

Antonio Lorenzo Bustamante es portavoz del Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni de Portmany

