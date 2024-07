Opacidad informativa sobre los migrantes: un gran error

Un número no conmueve; un rostro, un nombre, una historia humana, sí. Por eso es necesario un periodismo que ponga rostro a las tragedias y acerque la peripecia de sus protagonistas a los lectores, que dé detalles, profundice, intente dar todas las claves para poder comprender; que despierte la empatía y el interés por personas que sufren y que tienen en común lo que nos mueve a todos: el amor por nuestros familiares y amigos, la necesidad de mejorar nuestras expectativas vitales y los horizontes de nuestros hijos. Especialmente importante es esta labor de acercamiento en el caso de los migrantes, para desmontar el discurso de una ultraderecha despiadada que difunde bulos racistas y xenófobos que se extienden como la pólvora por las redes y que muchos compran como verdad revelada. Porque es fácil acusar de todos los males al extranjero, al extraño, y asegurar que los que llegan en pateras son ladrones, violadores y delincuentes a pesar de que la realidad y las estadísticas demuestran que es falso. No es lo mismo decir que han llegado 20 migrantes que detallar si había entre ellos niños o adolescentes, sus edades y si estaban o no acompañados por un adulto. Pero la Delegación del Gobierno de Balears se niega por sistema a facilitar a los medios estos datos, que los periodistas consideramos fundamentales y que solicitamos una y otra vez sin ningún éxito. No informar sobre los menores con el dudoso argumento de que es para proteger sus derechos no tiene ningún sentido, pues el resultado es el contrario: de esta forma se les invisibiliza, no existen; su horrible experiencia de estar al borde de la muerte queda borrada, diluida en el número frío del total de personas llegadas a nuestras costas. La Delegación del Gobierno también debería detallar si hay mujeres, mayores, personas con discapacidad o familias entre los migrantes. Esta política de opacidad informativa es un regalo para la ultraderecha, porque convierte a las personas en números fríos y distantes, ajenos a nosotros. Ya es hora de que el PSOE y Sumar reflexionen sobre esta peligrosa y errónea estrategia informativa.

