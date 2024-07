Salgo de casa a las 6.45 horas. Frente a Amnesia hay decenas de jóvenes que se acumulan en grupos en los aledaños y en el polígono industrial. Hacen botellón o, simplemente, duermen la mona. En el aeropuerto, casi todas las salidas con destino Europa tienen retraso, los rescoldos de una frase mal caligrafiada que fue incorporada a un programa de seguridad del sistema de Microsoft, que petó, el colmo. En Valencia no doy crédito al pagar la cuenta (y las que vendrán después) de un bar. Me cobran ocho euros. Somos cuatro consumidores. Sugiero al propietario que algo debe faltar, porque me parece muy barato, pero, casi ofendido, responde, con acento búlgaro, que no, que está todo y que esos son los precios de su bar, situado junto al Mestalla. Le intento explicar que en Ibiza esos desayunos, la cerveza y la cocacola costarían, como mínimo, el doble, pero no sabe qué es Ibiza, ni falta que le hace, dios le conserve su pureza, y tiene que fregar unos vasos, que le deje en paz. De regreso, en la sala de embarque del aeropuerto valenciano en la que se amontonan (literalmente, en un estrecho damero cercado por elásticos que con cara de sádicos han colocado los azafatos) los pasajeros con destino a esa isla cuya existencia desconoce el búlgaro, sorprende la cantidad de jóvenes que no portan ni maleta ni siquiera mochila con las dimensiones que exige la aerolínea so pena de pagar más por ellas que por el propio billete. Como mucho llevan encima el móvil. Uno de ellos cuenta que al aterrizar irá a una discoteca y que a las 13 horas se subirá (o, lo más probable, sus amigos le subirán) a un barco de vuelta a Valencia. Turismo fetén, de calidad, chachi piruli. Reconoce que le va a salir más barato el viaje que los cubatas que beberá esta noche loca. El avión llega a Ibiza con 50 minutos de retraso, muy pasada la medianoche. En la puerta de salida aguardan como buitres los taxistas pirata de cada temporada. Les digo hola, pero me tienen calado y ni me miran. Frente a Amnesia, siguen en el polígono los mismos que por la mañana estaban de botellón post party, o se parecen mucho.

