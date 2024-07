¿Y ahora qué?

La pregunta del millón. Cómo se va a resolver la situación después de que no haya habido acuerdo a tres para acabar con el «desgobierno» de esta isla. Al final todo se reduce a quién «manda». Supongo, o eso me dicen, que en lo «grueso» había el consenso suficiente para repartir responsabilidades ejecutivas. Siempre habrá flecos y siempre habrá diferencias insalvables entre tres opciones políticas con capacidad de mando (a las pruebas me remito). Pero el desacuerdo total está en quién de los tres ocupa la «silla gestatoria» y pasea el «sagrado pendón» en las procesiones entre ayer y las próximas elecciones allá por el 27. La aritmética parlamentaria (tú tienes más que yo) dicta unas normas que a veces no coinciden con la realidad social. El 28 de mayo del 23, los ciudadanos de esta isla por mayoría (la absoluta la da la ley d’Hont) decidieron que GxF y PSOE (gobierno hasta aquel día) pasaran a la oposición (al rincón de pensar) y que la derecha gozara de la oportunidad de gobernar sin pactos puntuales. Este y no otro era el mandato inapelable de los ciudadanos. Luego llegaron las circunstancias conocidas. La derecha y el señor Córdoba lapidaron toda la credibilidad del 28 M. Había que buscar soluciones políticas, además de las legales expuestas con rigor y cautela por don Ángel Custodio Navarro. Los de Sa Unió no encontraban, ni parece que encuentren, el instrumento que logre deshacer el nudo gordiano en el que nos ha instalado la tozudez del señor Córdoba en no dimitir cuando no goza del apoyo de los suyos. Lo de la señora Prohens y el PP de Palma (oráculo de Delfos al que se acude con frecuencia para recibir parabienes, en este caso paramales) se han situado «au-dessus de la melée» (en francés queda más chic) y allá os las compongáis en la pitiusa menor… como diría Rodrigo Díaz de Vivar en la jura de Santa Gadea «ni quito, ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Ahí queda eso. Cuatro semanas de reuniones (en riguroso secreto de sumario) y al final un quítate tú que me pongo yo, frustra el acuerdo y da paso a las notas de «vosotros sois los culpables» de todos los males que nos van a acontecer. En esas estamos y los de aquí abajo preguntándonos ¿y ahora qué? Hoy (miércoles de vísperas al santo patrón) pleno donde se prevé una propuesta de Sa Unió de someter a Córdoba a una moción de confianza. Es el turno de Carmelo. Atentos al online.