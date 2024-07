A vueltas con lo legal y lo políticamente correcto

Puede ser y seguramente es, que las fiestas que realiza el promotor en el conocido como Gala Night se realicen al amparo de la licencia con la que cuenta el establecimiento desde hace muchos años, antes del crecimiento del barrio.

Seguramente no hay base legal para impedir que quienes acuden a estas fiestas y, sobrepasado aforo de su parking privado, circulen por las calles que hay en los alrededores. Pero lo que no creo que permitan las ordenanzas municipales es que cientos de personas deambulen por las tranquilas calles de un barrio residencial alborotando, haciendo botellón o dejando su basura por donde pasan, que aparquen en el primer sitio que encuentren, ya sea sobre la acera, en la puerta del garaje de algún vecino e incluso en los campos que con hierbas achicharradas suponen un riesgo de incendio que se debería considerar. O que vayan dejando restos fisiológicos en las calles o portales de los vecinos.

Es tal la estampa, que a ratos recuerda imágenes del West de Sant Antoni, ese al que todos los políticos quieren limpiar la cara, ¿o es que quieren pasar el turismo de excesos a Can Bonet?

Por supuesto y como algunas personas señalan, los negocios tienen derecho a realizar su actividad, y no es menos cierto que vivimos mayoritariamente del turismo. Pero debería ser compatible con la tranquilidad de quienes en su día se mudaron a un barrio como el nuestro en busca de la tranquilidad.

Que una empresa obtenga beneficio a costa de la tranquilidad y descanso de los vecinos, no debería estar permitido, y si no que les pregunten a nuestros vecinos de Sant Antoni, que lo viven también casi a diario.

Que se permita a una empresa privada cerrar el acceso a varias calles del barrio no debería estar permitido, que la empresa no disponga de suficiente parking para sus clientes, no debería estar permitido; que los clientes llenen el barrio de botellones y dejen basura a diestro y siniestro y cuya recogida se paga con nuestros impuestos, no debería estar permitido; que se aparque donde les dé la gana y sin consecuencias, no debería estar permitido. Bien que se acuerda la Policía Local de dejar el regalito en forma de papel pegado a la luna del coche en invierno cuando un vecino invade un metro la línea amarilla.

Que los negocios de la zona tengan que colocar vallas y controladores en los parkings de sus establecimientos para garantizar el aparcamiento a sus clientes es una muestra más de hasta qué punto se perturba el tranquilo discurrir de la vida en nuestros barrios. No es de recibo que el Ayuntamiento, que es el que debería velar para que todo esto no sucediera, no haga nada, puesto que precisamente son los responsables municipales quienes deberían tomar todas las medidas que tengan a su alcance para evitar este atropello a los derechos de los vecinos. Dicho esto, como asociación seguiremos recordando al Consistorio que no está actuando bien y les reclamaremos una y cien veces que hagan las cosas como toca, que para eso les pagamos, todos.

María José Torres Cardona es presidenta de la Asociación Vecinos de Can Bonet

