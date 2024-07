Leo en el Dominical del 21 de julio pasado un extenso artículo de Joan Marí Tur sobre la canción-himno ‘Roqueta, sa meua roca’.

De todos es sabido mi interés en investigar nuestra historia musical y puedo aportar algunos datos y mi particularísima opinión sobre la composición de un himno oficial a Ibiza.

Pues bien, de la parte histórica puedo decirles que, en 1917, se compuso una obra, titulada ‘Eivissenca’, a cargo de un lejano familiar, Manuel Marí Seguí (el primero de la saga de músicos ‘Seguinets’), con letra de Francisco Medina Puig, un reconocido personaje de la ciudad de Ibiza que llegó a ser alcalde de nuestra ciudad, obra dedicada a la gente de Ibiza y Formentera. Podemos decir de alguna manera que esta obra se puede considerar un himno y que fue cantado por la coral La Unión, para la que fue compuesta. Esta obra no tuvo una continuidad interpretativa, pues al desaparecer aquella coral pocos años después, no se oyó hablar más de este himno.

No hubo nueva coral en Ibiza hasta 1930, fundada y dirigida por Joan Gamisans Arabí, ibicenco de nacimiento y antiguo tenor de la Capilla Real de Madrid. Al dejar su trabajo madrileño y establecerse en Ibiza, se le propuso crear una coral, lo cual hizo al poco tiempo y con gran entusiasmo por parte de los aficionados al canto coral ibicencos. La agrupación se llamó Orfeó de Música Eivissenc. Para esta agrupación compuso su ‘Roqueta, sa meua roca. Canto a Ibiza’, con una sencilla y sentida letra, canción que hizo las delicias de cantantes y público y que, una vez pasada la Guerra Civil, fue recuperada para seguir siendo cantada por la Coral de Educación y Descanso, que fundó en 1943 mi lejano familiar Mariano Marí Cardona, de la rama familiar de los ‘Seguinets’, para transformarse esta coral en la Coral Santa Cecilia, en 1944, a cargo del sub chantre de la catedral, Bartolomé Tur Guasch, ‘Xumeu Fornàs’. Esta coral funcionó hasta 1970, fecha de defunción de su director. En 1972, José Prats Torres, sacerdote y vicario general de la Diócesis, creó la Coral Sant Jordi, siguiendo con la tradición de cantar la ‘Roqueta sa meua Roca’ en sus recitales. Con el fallecimiento de su director, en 1995, desapareció esta coral. Pero, en 1976, había sido creada la Coral de la escuela privada de Lina Bufí y, a partir de 1980, con ocasión de convertirse esta escuela privada en aula de extensión del Conservatorio Profesional de Baleares, la coral se denominó Coro del Conservatorio de Ibiza y Formentera (este coro es actualmente la Coral Amics de sa Música, dirigida por Neli Boned Bufí, hija de Lina Bufí).

Todos los coros que he citado, desde el Orfeó de Música Eivissenc de Gamisans, tuvieron en repertorio esta canción. Esta continuidad en la interpretación de esta obra, tan del agrado de los coristas y del público, la ha ido haciendo como nuestro himno pues ninguna otra canción ha tenido tanto atractivo como para que así fuera.

También cabe recordar que la Banda Municipal de Ibiza, dirigida por Victorino Planells, programaba todos los conciertos de Primer Día del Año Nuevo obras de sus directores, entre la que constaba la ‘Roqueta’, única obra conocida en aquel tiempo de Joan Gamisans, que también fue director de nuestra banda municipal de 1930 a 1931.

Con la entrada de la democracia y la creación del Consell de Ibiza y Formentera, se hizo tradición interpretar la ‘Roqueta sa meua roca’ en el acto de ofrenda floral a la estatua yacente de Guillem de Montgrí, todos los 8 de agosto a cargo del Coro del Conservatorio, dirigido por Lina Bufí.

Con el tiempo, y siendo conseller de Cultura nuestro buen amigo Joan Marí Tur, tuvo la iniciativa de proponer la creación de un himno oficial para las islas de Ibiza y Formentera (ahora ya no sería así, pues Formentera se independizó del Consell de Ibiza en 2007), pues, al parecer de notables personajes ibicencos de la Cultura, la letra de la ‘Roqueta’ no era de mucha calidad literaria. Sea lo que sea, esta propuesta no llegó nunca a materializarse.

Ahora vuelve a removerse el tema. Pero el tiempo corre y es irremediable que las costumbres, formas, intereses y personas cambien. A mi modesto entender, creo que en Ibiza nadie piensa en himnos identificativos de nuestra historia, pues cada vez somos menos los ibicencos de nacimiento de largo recorrido generacional que podamos decir que venimos «dels catalans», ni en idiosincrasias ni hechos históricos que nos diferencien de los demás para que sean motivos de ser recogidos en un himno en el que nos sintamos reconocidos.

Sea de calidad o no la letra de la ‘Roqueta sa meua roca’, sigue siendo interpretada, admirada y sentida con honor y respeto por todos cuantos participamos en actos oficiales donde es interpretada. Bueno sería dejar las cosas como están, pues la ‘Roqueta’ ha perdurado en el sentir de los ibicencos durante 94 años sin queja alguna y con igual entusiasmo como el primer día. Sea himno oficioso u oficial, la ‘Roqueta’ debería seguir siendo interpretada como hasta ahora. No creo que suplirla por un himno nuevo, por muy de calidad literaria y musical que sea, consiga las adhesiones que suscita nuestra humilde ‘Roqueta’. Vale más no meneallo y dejarlo como está no sea que, al final, a nadie le diga nada un nuevo himno por muy de calidad sea. Y si quieren hacer oficial la ‘Roqueta’, pues háganla. Dará igual para público y asistentes tal categoría.

Juan Antonio Torres Planells es investigador musical

