Una política pública d’habitatge per a Eivissa

Primer, dos consensos socials. L’accés a un habitatge digne és un dels assumptes que més preocupen la ciutadania d’Eivissa. El territori illenc és limitat, fràgil, i ja compta amb massa sòl urbanitzat i construït.

I dos constatacions empíriques. El parc immobiliari residencial construït a Eivissa supera de molt la demanda d’habitatge actual. La població jove eivissenca cada dia ho té més difícil per poder emancipar-se, per iniciar un projecte de vida.

Des d’aquests dos consensos i dos constatacions defensarem que és més necessària que mai una política pública activa i social de la vivenda que miri de solucionar el problema d’accés a l’habitatge i que aquesta política no ha d’anar en contra d’ells.

Així, una política pública activa i compromesa socialment hauria de passar per aquestes línies d’actuació:

L’habitatge de protecció social ha de ser d’oferta pública i en règim de lloguer per evitar després que sigui objecte d’especulació (ha succeït, en contra de les bases d’algunes promocions).

La generació d’una major oferta d’habitatge de protecció social no ha de passar pel consum de sòl no urbanitzat ni urbanitzable sinó que s’ha de fer a partir d’immobles ja construits o edificats, degudament rehabilitats.

Un dels principals objectius d’una política pública d’habitatge ha de ser fer aflorar al mercat privat de lloguer tots els immobles que no hi són actualment. Tant els buits com els destinats al lloguer turístic il·legal. En tots dos casos, i com passa a llocs de llarga tradició d’habitatge públic i de lloguer, com és el cas de Viena, l’administració pública (allí, l’Ajuntament. Aquí, podria ser l’Ibavi però també cada ajuntament) ha de fer d’intermediari entre els propietaris i els arrendataris creant una bossa d’immobles destinats al lloguer amb un preu ètic (per sota del preu de mercat però que deixi un benefici al propietari) i fent l’administració de garant per a què el propietari cobri sempre i que l’immoble li sigui retornat, com a mínim, en l’estat en què el va arrendar. D’aquesta manera, renunciant a guanys espectaculars però menors, segurs i legals, els propietaris tendrien més incentius per a conduir els seus immobles al lloguer. Els destinataris haurien de ser els perfils socials i d’edat que ho tenen més difícil, segons moment i lloc.

Incrementar la lluita administrativa contra el lloguer turístic il·legal, sigui en sòl urbà com rústic. Important aquest detall perquè moltes de les cases construïdes en sòl rústic perfectament podrien donar cabuda a una familia de 4 membres o més, com ve passant a Eivissa des de fa molt temps. No caiguem en la trampa de deixar bona part del lloguer en sòl rústic per als turistes. Aquests, ja tenen on dormir: les places d’allotjament legals (hotels, apartaments) i regides per una empresa, que paga impostos, contracta treballadors, etc.

La lluita contra l’egoisme desmesurat del lloguer turístic il·legal ha de ser públic, és clar, però també ha de rebre la penalització social que li pertoca per tot el mal que està fent: problemes d’accés a l’habitatge, acomodar més turistes dels que caben a l’illa, problemes de convivència, especulació insadollable amb un bé essencial com és l’habitatge, etc.

També s’ha d’estudiar iniciar la caducitat de les autoritzacions de les places existents de lloguer turístic atès que impedeixen que els immobles on se situen vagin destinades a l’ús residencial.

Les administracions públiques han de tenir una política activa de compra d’immobles, ja siguin edificis sencers o parcialment, per incorporar-los a la bossa destinada al lloguer social, especialment en àmbits d’interès històrico-patrimonial per a la seua revitalització.

Condicions d’infrahabitatge

I alerta amb deixar-se endur per temptacions de regularització de situacions indecoroses, com el cas de l’estacionament de les caravanes i autocaravanes per situacions sensibles que puguin dur aparellades en alguns casos. Han de situar-se en els càmpings habilitats per a tal finalitat, enlloc més. Regularitzar la seua situació seria acceptar condicions d’infrahabitatge, fer un efecte crida a nous usuaris i donar cobertura a un estil de vida incompatible amb el nostre territori i concebut només per a turisme itinerant o residència en amplis espais. Els treballadors de temporada han de venir amb habitatge contractat, no amb els seus mitjans de residència.

Amb tots aquests condicionants i supòsits només compliria, i parcialment, el recentment anunciat pla d’habitatge del Govern de les Illes Balears. En canvi, el pla anunciat per l’Ajuntament d’Eivissa, no. Però aquesta anàlisi serà objecte d’un altre article.

