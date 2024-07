Juzgad, juzgad «y seréis juzgados»

«No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados», dio Jesús a sus discípulos un consejo sobre la prudencia a la hora de tratar a los semejantes. Esta mesura brilla por su ausencia cuando se valoran las decisiones de nuestros jueces, especialmente las del Tribunal Supremo y las del Tribunal Constitucional.

La división de poderes es de primero de Democracia. Tiene que haber un Poder Judicial independiente, integrado por jueces y magistrados, que se encargue de investigar y castigar delitos; resolver entuertos civiles; arbitrar en el hostil mundo laboral; limitar y modular el alcance de las actuaciones administrativas; velar por el cumplimiento de las leyes y la adecuación de las mismas a la Constitución; y amparar a los ciudadanos en materia de derechos fundamentales.

«Juzgad, juzgad» se podría decir sobre el esencial papel de la judicatura, aunque luego añadamos «y seréis juzgados». Es sanísimo comentar, discrepar, criticar y recurrir las resoluciones judiciales.

Lo que no es de recibo es insultar, descalificar, acusar de imparcialidad, cuestionar sus competencias y atribuirles intereses políticos o espurios, a los jueces.

Durante casi 40 años fui periodista de tribunales. Aprendí a amar las leyes; comprender la insustituible labor de los abogados, especialmente en materia penal; simpatizar con la fiscalía (por su defensa de la ciudadanía); y respetar a los jueces.

Otra lección fue que el Derecho son «los cien mil matices del gris». Un lego puede distinguir, a lo sumo, tres o cuatro variantes: perla, anacarado, ceniza... Los juristas ven, sobre un mismo asunto, miles de posibilidades, que son igualmente de color gris.

También me enteré, con rapidez, de que las cosas muchas veces no son como se presentan al primer vistazo y que la verdad periodística no siempre coincide con la verdad procesal. También los asuntos van despacio, muy lentos, y están sujetos, según las distintas instancias, a cambios o sorpresas.

¿Cómo puede un abogado representar al violador asesino de una niña? Pues porque todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa posible y a la presunción de inocencia. ¿Por qué se anulan condenas con pruebas abrumadoras? Quizás ha habido violaciones de derechos fundamentales. ¿Por qué se rebaja la pena a algunos agresores sexuales? La razón es una reforma del Código Penal que debe aplicarse a los penados si es más beneficiosa para ellos.

Ha costado mucho cocinar la Ley de Amnistía del procés. No es un texto legal fácil. Entramos en los cien mil matices del gris. De momento, el Tribunal Supremo entiende que no se pueden amnistiar delitos como la malversación cometida por los impulsores y ejecutores de la tentativa de secesión. Muy probablemente el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea opinen diferente. Son las normas de juego.

Los jueces también tienen que fundamentar sus decisiones. Miles de sentencias se anulan o se ordenan repetir porque no se ha argumentado correctamente o no se han valorado extremos capitales en el litigio. No pasa nada.

Los magistrados del Tribunal Supremo han explicado su postura, con fundamentos legales y con razonamientos profanos para que puedan ser entendidos por expertos y analfabetos en Derecho.

Llamarlos mafiosos como ha hecho Carles Puigdemont (beneficiado por la nulidad del «caso Tsunami Democràtic» por un problema de plazos) es el escupitajo fácil de un imputado que ha recibido un trato exquisito de la Justicia, pese a su notoria rebeldía. «Juzgad, juzgad»…

