Ibiza: toda la vivienda de lujo y los mayores, al tajo

Ibiza es ese edén para ricos en el que te encuentras durmiendo en un vehículo desde al socorrista que te podría salvar la vida, al paciente de cáncer o la enfermera que lo cuida en sus ingresos hospitalarios. Donde tiendas de campaña y chabolas abrasadas al sol (hace veranos un trabajador murió en una por el calor) dan cobijo a serviciales camareros que se duchan en gimnasios. En el que mayores en edad de jubilarse suplican un empleo para no acabar en la calle. Y otros muchos ocultan su pobreza por vergüenza y se cenan el pan con las penas. En el que hay mujeres con las articulaciones rotas tras décadas de limpiar habitaciones de hotel que siguen quebrándoselas día tras día a base de calmantes, y dolor, porque no pueden permitirse parar. Donde, por muy duro que trabajes (qué timo lo del esfuerzo, la «meritocracia» son los padres), en la vida vas a poder comprarte una vivienda. Ni, cuando te llegue el momento de retirarte, podrás seguir pagando el alquiler (y olvídate, si no cambian mucho las políticas, de acceder a una residencia pública, porque además de calidad asistencial también faltan plazas).

Esta semana Deixalles revelaba que ha llegado a tener a personas de 68 años como demandantes de empleo. Y el Colegio de Arquitectos corroboraba lo que sabemos, que toda la vivienda nueva (y, por lo que cuesta, mucha de la vieja, añado), es «de lujo». Segundas, terceras, cuartas... residencias u oportunidades de inversión que agotan el territorio y expulsan a sus hijos con el beneplácito de unas administraciones que anteponen el derecho a la especulación al de la vivienda y que, en vez de frenar aquella, con topes de precios o intentando poner límites a la venta a no residentes, nos ofrecen como solución ‘regalar’ suelo público (y destinado a equipamientos) a promotoras privadas para que levanten pisos de «clase media» (pobres y pensionistas que se abstengan. Con las cifras que manejan, tampoco serán para ellos).

Los meses que residí en Ciudad de México me impactaron los ancianos que se ofrecían en un lateral del Zócalo como mano de obra. Y hacia allí parece que va también Ibiza, si no cambia ya el rumbo.

