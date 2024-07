Lamine Yamal i Nico Williams

A la Universitat de Califòrnia, de les millors del món, fa anys que els millors expedients són d’estudiants d’origen asiàtic, fills d’emigrants que s’han establert a Califòrnia. Els pares varen emigrar buscant un futur millor i la segona generació ja brilla a les aules. Amèrica és un país molt complicat, amb un capitalisme molt més competitiu i desregulat que l’europeu. Té més desigualtat que Europa i té problemes de segregació i racisme encara no resolts. Té problemes importants amb l’emigració il·legal a la frontera amb Mèxic. Però Amèrica, un país fet d’al·luvió, basa la seua competitivitat i el seu model econòmic i social en donar oportunitats a qui les pugui aprofitar. Més de la meitat dels premis Nobel de química, física o medecina de les últimes dècades són investigadors d’universitats americanes, però prop de la meitat d’aquests són professors nascuts a altres països que s’han establert als Estats Units a fer la seva carrera acadèmica.

A Amèrica, el llinatge i la fortuna familiar pesen molt i obrin portes, només faltaria, però tenen clar que el sistema ha de permetre als més capaços progressar independentment dels recursos dels pares. D’aquí el model de beques, molt potent. El mateix que passa amb els premis Nobel es trasllada a les patents i les start-up de la nova economia. Per exemple, l’inventor de WhatsApp va ser un jove d’origen ucraïnès que havia emigrat amb 16 anys als Estats Units i els primers anys anava als menjadors de beneficència amb sa mare. L’any passat passejava per ses Illetes amb un iot de 73 metres. Un cas recent, però a Europa, són els inventors de la vacuna del covid de BioNTech, fills d’emigrants turcs a Alemanya.

Però tot això era per anar a parar al futbol i a la selecció. Ja s’ha dit altres vegades que a Espanya l’única cosa seriosa és el futbol. Tenim una economia molt competitiva i amb molta innovació? No. Tenim molts premis Nobel? No. De fet, cabrien tots dins un taxi si estiguessin vius. Tenim algun gran invent les últimes dècades? No. Però tenim la Roja, que guanya eurocopes i mundials, tenim la lliga de les estrelles, el Madrid i el Barça. I tenim Lamine Yamal i Nico Williams. Fa uns anys a la selecció francesa, anglesa o holandesa la meitat o més dels jugadors eren negres i a l’espanyola no, tots o pràcticament tots eren blancs. Això era fruit de la història, dels passats colonials i de la composició de les societats franceses, angleses o holandeses, més diverses que l’espanyola. I això ha començat a canviar a l’Eurocopa 2024.

Lamine Yamal, fill d’un emigrant marroquí i una emigrant de Guinea Equatorial, nascut a Esplugues de Llobregat i criat a Mataró, al barri de Rocafonda, codi postal 08304, i a Granollers. 17 anys complits el dia abans de guanyar l’Eurocopa i que uns dies abans celebrava haver aprovat l’ESO. Lamine —qui ha dit que els articulistes no podem somiar desperts?— de qui els culers esperam, no que ens faci oblidar —ja va dir Neruda que “Es tan corto el amor, y tan largo el olvido”— però sí que ens ajudi a relativitzar i superar l’absència de Leo Messi.

Nico Williams, 22 anys, nascut a Pamplona, fill de pares ghanesos que varen fugir del seu país i varen creuar el desert a peu, descalços. A Melilla varen saltar la tanca i els varen detenir per deportar-los. Un advocat de Càritas els va dir que si podien argumentar que venien d’un país en guerra tendrien possibilitats de quedar-se i varen al·legar la guerra civil de Libèria. La resta ja és història del futbol. Els germans Williams no obliden, i els altres està bé que recordem, que sa mare estava embarassada d’Iñaki Williams, el germà gran, quan va passar tot això. Nico Williams, a qui els culers esperam veure associar-se amb Lamine a la davantera del Barça l’any vinent, ajudant-nos en la relativització de què parlava al paràgraf anterior.

La ultradreta, cada vegada més important a Europa, té en l’emigració el seu dimoni. Atribueixen tots els problemes als emigrants i parlen de “femers multiculturals” per referir-se a barris com el que es va criar Lamine. L’emigració no és la mare de tots els problemes, però el paradís divers que pinta certa esquerra woke és irreal. Els emigrants venen perquè els necessitem, venen a fer feines que els europeus no volen fer. Els reptes de gestió de la globalització en general i l’emigració en particular són gegantins i com europeus ens hi va el futur.

Lamine i Nico han triomfat en allò que són molt bons i on el seu talent no es pot amagar. No s’hi val cap llinatge, cap orígen, ni cap fortuna dels pares, que pugui passar per davant del seu talent amb la pilota. Però què hauria passat si el seu talent natural fossin les matemàtiques, la filosofia o el violí? No està mica clar que aleshores haguessin tengut les possibilitats de desenvolupar aquests altres talents. Pel futbol aquí mateix, per a la resta, vagi vostè a Califòrnia!n

