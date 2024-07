Formentera, el fondeadero de lujo gratis

Entre el sur de Ibiza y el norte de Formentera se despliega en verano la flota más cara del Mediterráneo. Grandes yates, de coste multimillonario, algunos de alquiler y también de particulares se juntan para disfrutar de las aguas cristalinas más preciadas. Cada día, pero especialmente los fines de semana, se pueden contar entre 600 y 700 barcos fondeados a lo largo de ses Illetes. La cifra aumenta si nos fijamos en s’Espalmador, Llevant, Cala Saona y es Caló de Sant Agustí. Sumando todo nos acercamos al millar. Parece que las aguas que rodean Formentera ejercen un magnetismo inusitado para los turistas que se pueden pagar unas vacaciones a bordo de estos palacios flotantes. Todo ello para ver y dejarse ver, que es uno de los ejercicios preferidos de muchos de ellos. Los paparazzis tienen en estas aguas el verano asegurado. Capturan imágenes que reproducen las revistas del corazón o de moda, para mostrar al mundo cómo veranean los famosos y los ricos. Las propias redes sociales de los protagonistas se encargan de multiplicar el reclamo, el resultado es el efecto llamada. Si no has estado en un barco en ses Illetes, o en Formentera, no eres nadie, en el mundo de la farándula y de la apariencia. Lo que nadie dice es que muchos de esos barcos se quedan fondeando varios días y otros vienen directamente desde puertos más lejanos. Esa actividad necesariamente genera residuos que cada mañana se encargan de bajar a tierra los marineros. Una basura que pagan los residentes de Formentera a los ricos. Incluso los turistas que eligen la isla y que esperan encontrarse la línea del horizonte limpia de barcos se encuentran con que desde ses Illetes, casi no ven es Vedrà. Eso sí, antes han tenido que pagar para aparcar sus vehículos en cualquiera parking de la zona protegida. En cambio, estos magníficos barcos también ocupan espacio en el Parque Natural de ses Salines, y les sale gratis. Además cuentan con el servicio de vigilancia de la posidonia, que les advierte dónde pueden o no echar el ancla, para no dañar ese tesoro sumergido que asegura la transparencia de estas agua y que garantiza la calidad y belleza de todo el litoral.

