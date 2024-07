El escándalo del 528 de ‘Benimussa Hills’

Llego al barrio más o menos en la puesta de sol y cuando voy a acceder al aparcamiento público de Can Bonet me encuentro con que han puesto una valla que corta la calle Romaní, una de las principales arterias del barrio, y un joven, con la autoridad que le confiere un chaleco reflectante amarillo, me informa de que no puedo pasar porque hay una fiesta. La fiesta es en el 528, lo que cualquier ibicenco conoce como Gala Night y que también ha sido Benimussa Park, y los que no podemos pasar por la calle somos los vecinos. Los que van a la fiesta sí que pueden, les dicen que pasen hacia el parking, pero aparcamiento a estas alturas de la tarde-noche ya no hay, ni en las proximidades del 528 ni en ningún punto de un barrio normalmente tranquilo y en ese momento colapsado por el tráfico. En el camino que sale hacia es Regueró hay una fila de coches sobre la misma calzada, hay vehículos sobre las aceras aquí y allá, sobre pasos de cebra y en salidas de garajes, y me cuentan que los propietarios del supermercado próximo han tenido que cerrar su aparcamiento para contener la invasión. Lo peor, de todas formas, no es el aparcamiento, es la cantidad de gente esparcida por las calles haciendo botellón antes de entrar en la susodicha fiesta, que aprovecha para aliviarse en alcorques, callejones y portales. Le digo al joven con el chaleco reflectante que ejerce su dominio sobre nuestras calles que voy a llamar a la Policía Local, pero una vecina me desanima. Han llamado ya un montón de veces y no les han hecho ningún caso. Ahora esperan a ver si la Guardia Civil, cuyo cuartel está al lado, pone un poco más de empeño. ¿Es normal que la Policía Local y el Ayuntamiento de Sant Antoni no hagan nada cuando una empresa privada se apropia de un barrio entero? La respuesta es sí. Es normal. Porque el Ayuntamiento de Sant Antoni siempre aplica la técnica del avestruz cuando se trata de ses Païsses, Can Bonet y Sol y Descanso, los barrios olvidados del municipio. Yo por si acaso seguiré mandando en dirección contraria a todos los turistas que me preguntan por el 528 de ‘Benimussa Hills’.

