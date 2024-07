Ibiza Game Over

La fórmula de las cinco estrellas, las camas balinesas y la apertura de restaurantes prohibitivos para “la gente de a pie” se está convirtiendo en un fracaso para muchos negocios que se quedan sin clientes. Game over. La clase media, mejor definida como clase obrera, ya no puede permitirse vacacionar en las islas Pitiusas. Esto ya se viene notando en los últimos años y este año se acentúa aún más. Basta con preguntar a cualquier colega o conocido que tenga un negocio que no forme parte del sector lujo, es decir, lo que demandan los ricos, para constatar una recesión significativa. Es comprensible. La mala praxis administrativa, es decir, las decisiones de quienes el pueblo ha votado para que gestionen y regulen, ha incurrido en errores básicos. La falta de filtros para evitar que fondos buitre se apoderen de los negocios de las islas, junto con la permisividad hacia la reinversión de espacios que, con un mero cambio de decoración, incrementan los precios a niveles impagables para la gente de a pie, evidencia una ausencia de regulación y medidas necesarias. Todo esto está claramente mermando la idea de vacacionar en Ibiza o Formentera para muchos, quienes ya lo ven como algo imposible. Es una pena. La incompetencia de una gestión eficiente del alquiler turístico legal, que evite que los residentes se queden sin viviendas o que los trabajadores no tengan un espacio digno para asearse y descansar, es un problema terrible y pesado. Solo hay que echar un vistazo a las noticias o directamente encontrarse con campamentos en condiciones infrahumanas que abundan hoy en día en la isla. Estos son claros resultados de la mala gestión y decisiones tomadas por las administraciones en los últimos años, generando una decadencia evidente y preocupante en las islas. No hay manera de minimizar esta realidad. Es necesario ser realistas y tomar decisiones coherentes. Propongo algunas soluciones: sancionar a los arrendatarios que no alquilen espacios con licencia turística, imponiendo multas significativas para que comprendan su parte de responsabilidad. Otra medida sería no permitir que ningún fondo compre negocios locales sin una revisión exhaustiva por parte de la Administración, justificando una serie de compromisos con las islas. Habría que redactar la normativa detalladamente desde las competencias pertinentes, siempre con el objetivo de que sea beneficioso e inclusivo para todos. Una medida fundamental sería obligar a los propietarios de negocios de lujo a proporcionar vivienda a sus trabajadores. Estas ideas pueden parecer inviables debido a la lentitud burocrática, cierto, pero hay que buscar soluciones reales. Debemos velar por todos y no solo por los caprichos de cuatro ricos que al final les da igual ir aquí o allá de vacaciones. Es un valor fundamental si queremos que Ibiza y Formentera sigan siendo ese paraíso para todos.

