Esfuerzo de élite

Este mes de julio parece un momento apropiado para escribir un artículo de opinión sobre el deporte. De élite, matizo. Porque deporte hay de muchas clases. Ha habido Eurocopa y Copa América de fútbol, Tour de Francia, Wimbledon y ahora vienen los Juegos Olímpicos de París. Muchas horas delante de la televisión. Muchas, pero menos de las que hay que dedicarle para estar en estos eventos. Y es que el deporte de élite y de máxima competición reclama y exige tales esfuerzos y sacrificios.

Se viven tiempos en los que hacer deporte está de moda, a veces rayando la obsesión. Hay que decirlo. Yoga, pilates, padel, artes marciales, natación, gimnasios, bici, etc. El deporte en su justa medida es salud y belleza. Ambas cosas. Apuntamos a nuestros hijos enseguida a practicar alguno porque el ejercicio y la actividad son fundamentales para un buen desarrollo físico y psíquico. Y a veces también nos obsesionamos. También hay que decirlo. Nos obsesionamos los padres y los clubes, que a partir de infantiles los someten a entrenamientos espartanos, y a partir de cadetes a una criba total: quien vale, sigue, y quien no, a animar desde la grada. Se acabó eso de lo importante es participar. Tal exigencia se hace incompatible con los estudios o el trabajo. Toca elegir y se impone la lógica. Todos soñamos con tener un crack en casa, hacernos su representante, forrarnos de dinero y dejar de trabajar. Debemos saber que eso es algo igual de improbable que te toque el Euromillones. Pero hasta darnos cuenta, podemos correr el riesgo de amargarle la vida a nuestra descendencia. Si yo no he triunfado ni despuntado en nada, ¿por qué iba a tener mi hijo/a la obligación de hacerlo?

Destacar en cualquier deporte requiere de dos variables fijas: condiciones y entrenamiento. Mucho de todo. La élite demanda de unas condiciones físicas excepcionales y luego mantenerlas una vez que el cuerpo deja de crecer y se vuelve más rígido y menos elástico. Y siempre, mucho entrenamiento, disciplina y sacrificio. Y suerte con las lesiones. Cansados estamos de verlo a diario. Tampoco basta con estar tú bien, hay que estar mejor que los rivales o éstos te pasan por encima, tanto en disciplinas de equipo como individuales. Aprovechando los recientes éxitos de Carlos Alcaraz, el tenis me va a servir para ilustrar lo que digo.

El 20 de abril anunció la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza su retirada oficial, porque retirada “in facto” llevaba desde febrero de 2023. Más de un año. Con 30 años pone fin oficial a su presencia en las pistas. Ha tenido una carrera de éxitos, sin duda, pero desde mi opinión, menos de los que debería haber tenido por sus condiciones. Ahora bien, se la ha visto siempre más preocupada por otras cosas que por el tenis. Llegar y mantenerse en la élite implica unos sacrificios a los que no siempre estamos dispuestos. Esto ha salido de su propia boca. Como también, que el tenis profesional la ha privado de muchas cosas y ahora quiere recuperar el tiempo perdido. ¿Y por qué no se ha retirado antes? Porque dejar de estar en el foco mediático y dejar de ingresar dinero relativamente fácil, también es muy duro. Aceptar que hay vida después del deporte, ídem. Ha tenido lesiones, como cualquier deportista. Se cuentan con los dedos de las manos los que no se han lesionado nunca de gravedad. Y con los de manos y pies los que acaban una carrera larga y de éxito sin estar rotos por algún lado. A muchos hasta les cuesta después hacer una vida normal. ¡Ojo!

En el extremo opuesto, encontramos a Rafa Nadal, 38 años. De él llegó a decir su tío Toni que era una persona lesionada jugando al tenis. Y aunque luego pidió disculpas, el tiempo le ha dado la razón. El deporte de élite no es sano, es una tortura constante para el cuerpo. De ahí, el mérito de un deportista como Rafa que ha conseguido todo lo que ha conseguido. Nadie le ha regalado nada: ni sus rivales ni su cuerpo. Y lleva un año intentando volver a las pistas para retirarse como se merece. Ojalá lo consiga, pero le va a resultar muy difícil.

Suscríbete para seguir leyendo