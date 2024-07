Turisme i reivindicació

No entraré, en aquest paper, a discutir quines mesures s’haurien de prendre per poder harmonitzar l’activitat turística, a les nostres illes, i la vida dels que hi vivim sempre. Certament, la pressió turística té un impacte (en molts aspectes ben negatiu) en la vida dels habitants de qualsevol àrea on el turisme sigui la principal activitat econòmica. Ibiza podria constituir un exemple paradigmàtic d’això.

Arreu on la pressió turística és elevada estan sorgint moviments a favor de la reestructuració del turisme. En alguns casos, es presenten obertament com a moviments contra el turisme. No crec que sigui el cas de les Illes Balears ni el cas d’Ibiza en concret. Però sí que es tracta, si més no, d’iniciatives per reduir l’impacte del turisme en les nostres vides, per generar un turisme amb petjada més humana, per reduir-ne l’agressivitat sobre el territori i la gent de la nostra part del món. S’han vist manifestacions a les Canàries, a Mallorca, en algunes àrees de la Costa del Sol, en una ciutat com Barcelona...

I aquí entraré en la qüestió objecte d’aquest comentari: l’estratègia. He vist que, a Ibiza, hi ha tendència a voler qüestionar moltes coses en un únic sac: l’excés de turisme, les dificultats d’accés a l’habitatge (clarament relacionat amb el primer), els plusos d’insularitat per als treballadors públics (ja a una mica més distància), etc. En alguns casos, fins i tot es fiquen dins el mateix sac la conciliació familiar i les dificultats per què passen les famílies monoparentals! Crec que es tracta d’un error estratègic colossal. Si es fan diverses reivindicacions en una es dilueix l’efecte de totes elles i els que haurien de resoldre’n alguna poden estar ben tranquils.

Ho exemplificaré amb un cas que vaig viure molt de prop: el de l’oficialitat del gaèlic irlandès a Europa. Quan els irlandesos varen decidir que volien que el gaèlic fos oficial de la Unió Europea, varen direccionar tots els esforços a fer del gaèlic un cas únic, no comparable amb cap altre. «Per favor», ens deien als simpatitzants de la seua causa, «no us solidaritzeu amb nosaltres, i, sobretot, no poseu mai junts el gaèlic i el català, o el gaèlic i el basc, o el gaèlic i qualsevol altra llengua minoritzada. Només ens en sortirem si som un cas únic». I així va ser. Nosaltres respectàrem el seu punt de vista i ells se’n sortiren. Per això, se’m posaren els cabells dret de com eren de mals negociadors JxCat i ERC en negociar l’oficialitat del català a Europa. Com varen deixar que ficassin dins el mateix sac el basc i el gallec? El català només tenia possibilitats de ser oficial a Europa si hi anava sol, defensat pel govern d’Espanya, i sense ningú de bracet. Ho continuu pensant i ho deix escrit.

Amb la reducció del turisme passa el mateix. Si es fa una manifestació perquè es redueixi el turisme, pot fins i tot arribar a tenir èxit. I a fer forat dins les institucions, fins al punt que potser algú prendrà alguna mesura. Si, a la mateixa manifestació, hi ha d’altres reivindicacions, per molt nobles, justes i elementals que siguin, tot se n’anirà a can pistraus. Els depredadors turístics deuen estar encantats que s’hi incloguin reivindicacions afegides a la de reduir el turisme. I quantes més se n’hi incloguin, millor per a ells. No em sorprendria, fins i tot, que tenguessin algú, dins alguna d’aquestes diverses i variades associacions que promouen les futures mobilitzacions a Ibiza, que cobràs directament dels interessos de la patronal turística més desenvolupista. Si jo fos d’aquests, dels grans empresaris turístics, ja us dic que em costaria poc, desactivar un moviment contra la massificació turística. Hi enviaria algú amb aires molt alternatius que hi afegís un punt defensant Palestina del riu fins a la mar, o, amb contradicció absoluta però sostenible, els drets dels ràpers a rapejar el que vulguin, i ja ho tendria tot solucionat (esperant que la resta els fessin cas).

Insistesc que no es tracta de valorar les reivindicacions diverses que s’hi volen adjuntar -la majoria ben raonables-, ni de discutir-les, sinó de comentar un fet estratègic elemental: més d’una reivindicació barrejada, en una gran manifestació, redueix l’impacte de cada cosa reivindicada. Els paladins de la massificació turística estarien preocupats si es plantjàs una manifestació contra la massificació turística, però basta que s’hi digui res sobre el plus dels funcionaris o les dificultats que té molta gent per arribar a final de més perquè l’impacte quedi automàticament desactivat. I no estic segur que la majoria dels que organitzen els esdeveniments ho tenguin gaire clar.

Suscríbete para seguir leyendo