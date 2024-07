La maravillosa atracción del poder

Se han escrito ríos de tinta sobre la erótica del poder y sobre la atracción fatal de un cargo, de una poltrona. Y no aportaré ni un chorrillo porque no soy la persona más indicada. Aplicaré, como siempre intento, el sentido común; ya saben, el menos común de los sentidos, sobre todo en política. Que Ibiza y Formentera tienen un imán especial que atrae a la gente es indudable, especialmente a los listillos y los amantes de lo ajeno. Pero también a personas maravillosas, artistas, altruistas que convierten a las Pitiusas en un sitio único en el que vivir y aprender, en el que mantener la mente despierta a todo lo nuevo y bueno que trae lo diferente. Pero este magnetismo se queda en simple pegamento barato comparado con la seducción que ejerce un cargo público. Tenemos el caso del presidente del Consell de Formentera, que literalmente se ha cargado la institución pero que es incapaz de dar un paso a un lado para dejar que, al menos, no caiga en el abismo más absoluto (si no lo está ya). Tienen a todo el mundo en contra pero, como el que conduce por la derecha en el Reino Unido, se cree que son los demás los que se equivocan. Algo tienes que tener de responsabilidad, querido Llorenç. No todo puede ser culpa del resto. Reflexiona, ya verás qué bien sienta.

Otro caso flagrante es el de los cargos de Vox, ese partido en el que prefieren mantenerse firmes (¡ar!) y romper con todo antes de que las comunidades autónomas se repartan el cuidado de los menores que arriesgan sus vidas (ni siquiera de manera voluntaria, pobres) para buscarse una vida mejor. Son niñas y niños indefensos, podrían ser sus hijos o sus sobrinos o sus nietos. De hecho, lo fueron hace décadas cuando sus progenitores, españoles todos, emigraron a Alemania o Suiza o México o Francia o Argelia. ¿En qué están pensando?

Por cierto, España juega hoy la final de la Eurocopa de fútbol con dos de los jugadores más en forma del continente sin los que no habría pasado de la primera ronda: Lamine Yamal y Nico Williams. Dos hijos de inmigrantes. ¿Lo celebrarán si, como espero y deseo, la selección logra el triunfo? Qué penita...

