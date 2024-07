Por qué en Galicia sí y en Baleares no

Desde el año 2018 los escolares de Galicia, a petición de los progenitores, pueden hacer uso de dos paradas diferentes en las distintas rutas de transporte escolar, según expresan las instrucciones del departamento educativo de la Xunta. Fue una medida adoptada por la Xunta de Galicia para abordar problemáticas como las custodias parentales compartidas en casos de separaciones matrimoniales o divorcios, tal y como se recoge en diferentes medios de prensa escrita gallega.

Eso mismo es lo que estoy intentando conseguir sin éxito desde el año 2022.

De nada han servido los correos intercambiados con el centro escolar, ni con el departamento de transportes de la conselleria de Educación, ni las quejas formuladas directamente a la conselleria de Educación. La respuesta es siempre la misma: «la instrucción del servicio contempla que los alumnos con custodia compartida pueden hacer uso de dos paradas dentro de una misma ruta. El motivo de dicha instrucción es que, en caso de utilizar dos rutas diferentes, un solo alumno estaría ocupando dos plazas del servicio».

No habría problema si el transporte público ofreciera una posibilidad, pero no es así. Los alumnos que acuden al IES Sa Serra (que abarca desde los pueblos de Sant Antoni como Sant Rafel, Forada, Can Bonet, el propio núcleo urbano de Sant Antoni, y desde Cala de Bou hasta Cala Tarida) o bien llegan al mismo en transporte escolar o los progenitores o familiares se ven obligados a llevar a los alumnos al centro escolar en sus vehículos. Los que viven en Sant Antoni de Portmany tienen una parada de transporte público cerca del centro, aunque es dudoso que haya líneas regulares con horarios compatibles con la entrada y salida del centro educativo.

No pasa así en otros institutos de la zona. El IES Quartó de Portmany, además de transporte escolar, tiene alternativas de transporte público. Así, hay diferentes líneas de autobús que parten de la estación de autobuses de Sant Antoni, situada a 850 metros del centro educativo, hacia Sant Rafel (L3 Sant Antoni-Ibiza), u otras líneas hacia Sant Josep o Cala de Bou-Port des Torrent.

Hasta los alumnos del IES Es Vedrà (de Sant Agustí) cuentan, desde que se estrenase el nuevo autobús circular de Cala de Bou, con un servicio de transporte público que ofrece la posibilidad a los alumnos de la zona de desplazarse desde sus domicilios al centro o viceversa en el autobús que cubre dicha línea circular, recientemente inaugurada por el Consell de Ibiza.

Por tanto los alumnos del IES Sa Serra parten con una doble desventaja, primero porque la instrucción de la conselleria no permite que los alumnos puedan hacer uso de más de una línea (aunque desde el curso 2023-2024 se permite ya que puedan hacer uso de dos paradas únicamente si se encuentran en la misma línea), y segunda, porque a diferencia de los estudiantes de otros institutos del municipio o cercanos, no cuentan con ningún transporte público alternativo que les permita acudir al centro o a sus domicilios una vez acabadas las clases.

Primer intento. Año 2022.

En un primer intento es un contacto con el propio centro educativo, el cual contesta que no hay plazas vacantes en la segunda línea solicitada ya que la misma es compartida con el IES Quartó de Portmany.

De todos modos, ese año la instrucción de la conselleria era clara, solo permitía la posibilidad de que los alumnos accedieran a una única parada. Se intentó también a través de la consellera de Educación del Consell Insular, quien pese a no tener competencia en el tema se interesó por el mismo, obteniendo como contestación que la conselleria se acogía a lo que ponía la instrucción (solo una parada).

Segundo intento. Septiembre 2023.

Para el curso 2023-2024 la instrucción de la secretaria general para el funcionamiento del transporte escolar, dependiente de la conselleria de Educació i Universitats del Govern Balear, cambia y ofrece a los alumnos la posibilidad de hacer uso de dos paradas distintas, siempre que las mismas pertenezcan a una misma línea. Siguen sin poder acceder al uso de dos paradas en líneas diferentes.

Se traslada una queja a dicha secretaria cuya respuesta es «la ocupación por los alumnos de ocupar dos plazas diferentes supondría un uso irracional del mismo, pues la ocupación de dos plazas distintas en diferentes rutas supondría que las mismas estuvieran desocupadas por semanas alternas, con la consiguiente afectación a otros potenciales usuarios».

Tercer intento. Junio de 2024.

Antes de que finalice el curso 2023-2024, se presenta queja ante la Secretaría general para el funcionamiento del transporte escolar, dependiente de la conselleria de Educació i Universitats del Govern balear, y ante el Govern balear a través de su sede electrónica, queja que se ha puesto en conocimiento de la conselleria de Educación del Consell de Consell de Ibiza y de la propia consellera, solicitando la posibilidad de que los alumnos puedan hacer uso de dos paradas en distintas líneas del transporte escolar ante la problemática que supone para padres separados con custodia compartida conciliar vida laboral y familiar.

Las primeras contestaciones han llegado y se reitera en la contestación dada casi un año atrás: «la instrucción del servicio contempla que los alumnos con custodia compartida pueden hacer uso de dos paradas dentro de una misma ruta. El motivo de dicha instrucción es que, en caso de utilizar dos rutas diferentes, un solo alumno estaría ocupando dos plazas del servicio».

Imagino que no es un caso aislado y que hay otras familias en el resto de la isla en la misma situación, por eso está habilitada la siguiente dirección de correo electrónico transportpertots@gmail.com.

