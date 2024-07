El presidente de Formentera, Llorenç Córdoba, debe dimitir cuanto antes por el bien de la institución que dice defender y por el de los ciudadanos de la isla. Pero está dispuesto a seguir con una huida hacia adelante en la que no asume ninguna responsabilidad de haber llevado al Consell a una paralización inaudita, tal y como quedó claro en el pleno extraordinario celebrado el jueves, en el que presentó un plan para redistribuir entre él mismo y el pleno las funciones de la inexistente Junta de Gobierno (disuelta tras la renuncia de seis consellers de Sa Unió a sus áreas). Pero su intento desesperado de seguir gobernando en absoluta soledad cambiando la normativa que regula el Consell, topó con la oposición de los 16 consellers restantes, los ocho que eran sus socios de Sa Unió, los cinco de GxF y los tres del PSOE, por lo que Córdoba está en un callejón sin salida, y ahí ha colocado también a la institución que se creó en 2007 como un proyecto colectivo histórico para profundizar en el autogobierno de la isla y lograr su autonomía frente a Ibiza. En tan solo ocho meses, la crisis abierta por Córdoba y la nefasta gestión de la situación que ha hecho Sa Unió (y el PP balear, mirando hacia otro lado) han conseguido llevar al Consell a una situación tan rocambolesca que ni siquiera está prevista en la normativa que lo regula. Y cambiar el Reglamento Orgánico (ROC) era precisamente lo que pretendía Córdoba para seguir como presidente sin ningún apoyo.

El atrincheramiento de Córdoba no tiene explicación razonable, más allá de su defensa numantina de sus intereses personales y económicos. Cualquier persona con sentido de la responsabilidad y vocación de servicio público, en su situación habría renunciado hace tiempo a su cargo para no dañar más al Consell y a la ciudadanía. Nadie puede gobernar una institución en solitario, con todos los demás representantes políticos en contra. Pero Córdoba se siente víctima de una injusticia urdida por sus antiguos compañeros y, lo que es peor, afirma que mantenerse a toda costa en su cargo es lo que quiere la ciudadanía, en una distorsión de la realidad que o bien se debe al cinismo o bien a que realmente está convencido de ello. No importa cuál sea la explicación, pues son igual de preocupantes.

El presidente sentenció en el pleno que «no se trata de salvar a nadie, sino de salvar a la institución». Sin embargo, actúa de forma mesiánica y sus actos solo responden a su obcecación por no dejar su cargo; y en ese empeño está hundiendo a la institución cada vez más, perjudicando notablemente a los ciudadanos, debido a esa parálisis en la gestión de los asuntos públicos cotidianos. Todos los contratos por un importe superior a 15.000 euros tienen que ser aprobados por la Junta de Gobierno (que no existe por falta de consellers), lo que da una idea de las graves repercusiones que tiene la disolución del órgano ejecutivo del Consell.

Así las cosas y ante la negativa de Córdoba a dimitir, la única salida para desbloquear la institución es que prospere la moción de censura que están negociando con discreción GxF, PSOE y Compromís (socio del PP en Sa Unió) y formar un gobierno de emergencia que recupere la gestión y la imagen maltrecha del Consell y el tiempo precioso que se ha perdido en una pugna que pasará a la historia del despropósito político.

Córdoba ha llegado a un punto en el que, al margen de que pudiera tener en un principio razones más o menos justificadas para enfrentarse a sus socios, ya está inhabilitado para ejercer como presidente del Consell. Si de verdad quiere servir a su isla y a sus conciudadanos, debe dimitir ya. n

