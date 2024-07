Mayol i el 18 de juliol

Coincidències a l’hora de la programació o simple qüestió de calendari, a una dada molt significativa -quan el canalla s’aixecà en armes contra la República- Ramon Mayol presenta aquesta proper dijous un espectacle de caire multicultural, sense dubta un dels esdeveniments importants d’aquest estiu. I ho farà a l’àmbit del ‘Club Diario de Ibiza». Des d’ara mateix i la notícia no és nova, l’incombustible -perquè es incombustible- Ramón Mayol el podem considerar, i per molts anys i bons, una peça clau dins l’eco sistema cultural aquí, a casa nostra. Editor, autor literari, cantant de rock and roll i altres derivacions pròpies. Alguns dels llibres més notables entre nosaltres porten la seva rubrica, la seva producció. Poetes, narradors, creadors de literatura han vist acollits a la seva ombra una sèrie de títols d’importància, de rellevància. Els cursis -no és precisament el meu cas ni de l’amic Mayol tampoc- el qualificarien d’agitador cultural. En llenguatge progre/progressista. Lluny d’asenades d’aquest estil i condició Ramon Mayol, especialitzat amb figures fràgils i altre clítoris particular- va fent a ritme lleuger com si fos un saxofonista de jazz any 20, una labor, una tasca a considerar, a reivindicar.. Els resultats salten la vista i sense la més petita ombra de dubta .Entre música -l’home canta i toca la guitarra- i la literatura projecta una noble, intensa projecció reconeguda per quasi tothom. Ja sabem, sempre hi ha enveges i sentiments obscurs.. La cultura genera aquest ambient, aquestes escenografies. La ‘mise en scène’ en mots de Jean Luc Godard.. Ara, la setmana vinent quan l’estiu és rotund i juliol potent, serà actualitat amb una nova versió del llibre ‘POEMilla’ música i poesia illenca amb el segell ‘Mon/MarCel. «Aquesta proposta» -escriu a les planes de ‘Es Diari’ Borja Moya- «combina recitals de poesia i música, interpretant cançons inspirades en poemes illencs d’autors com Iolanda Bonet, Bartomeu Ribes, Nora Albert, Marià Torres, Toni Roca, Mario Riera, Catalina Ferrer, Neus Cardona, entre d’altres».. Serà, cal no dubtar, un bon espectacle. ¡Enhorabona Ramon enhorabona...!n

Suscríbete para seguir leyendo