Llevo desde 1989 cubriendo plenos, entre otras cosas, en Formentera. Jamás he asistido al espectáculo burlesco que ofrece desde hace casi ocho meses el Consell Insular. Nadie entiende cómo una sola persona que está al frente de la institución ha podido destrozar, en apenas un año, la imagen que tanto costó levantar para que Formentera dejara de ser la isla olvidada, un mero apéndice de Ibiza, y fuera considerada una más de las Balears, con la misma autonomía que el resto de las islas de esta Comunidad Autónoma. Parece que el actual presidente del Consell de Formentera se siente ungido por la gracia de la democracia y los altos valores del Estado de derecho. Todos están equivocados menos él. Se siente el legítimo representante del ‘pueblo de Formentera’ y de los intereses que en su programa electoral defendió en las urnas y que dieron a Sa Unió la mayoría absoluta para gobernar. Me pregunto muchas veces hasta cuándo aguantará. Aviso de que me jubilo yo antes que Córdoba deje de ser presidente, que es lo que le piden los que le dieron la confianza hace un año y que ahora se la han quitado. Sus excompañeros de Sa Unió tienen la misma responsabilidad que él en esta crisis de gobierno que está bloqueando el ejecutivo insular, con múltiples perjuicios económicos y de funcionamiento que tienen una repercusión directa en el día a día de los ciudadanos, le hayan votado o no. Llorenç Córdoba se agarra a un clavo ardiendo con tal de no perder la batalla. Está convencido, y así lo expresa, de que él es el auténtico representante del pueblo. Le da igual que sus excompañeros de coalición le digan que no quieren saber nada de él porque puso en jaque la gobernabilidad de las Balears al pedir sobresueldos porque se sentía poco valorado en Palma. Por cierto, el papelón del PP de Balears en esta crisis es digno de estudio. Se han puesto de perfil y han preferido mantener a un Córdoba domesticado y cómodo en su escaño del Parlament que entrar en el conflicto de cara. Ahora está pendiente de una moción de censura.

