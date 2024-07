¡El mar, el mar!

La isla me habló al oído al poco de llegar a Ibiza en mi primer verano entero aquí, décadas atrás. Lo hizo a su modo, en boca de una de sus múltiples brisas marinas que deleitan tanto a los bañistas que sueñan frente al mar, como a las velas que navegan frente a tierra soñando.

Un repentino llevantol que comenzaba a rizar las encalmadas aguas de mi primera cala bautismal me susurraba insistente al oído: «Hazle hueco al mar en tu mente, peninsular; hazle hueco en tu mente, ensánchala con sus embestidas de azules, que si no…».

Seguí su consejo y me fue bien. Ni ese año ni los que vinieron acusé esa especie de claustrofobia que experimentan no pocos peninsulares cuando llevan un tiempo residiendo en una isla más bien pequeña, como es Ibiza. Porque en ella, vayan donde vayan, se sienten a merced del omnipresente horizonte marino que rodea la isla con abismos de agua. Un horizonte que les acordona su espacio vital con cercas de arrecife y espuma, aunque les pille sin bañador, vestidos de calle −muy continentales ellos al principio−, huyendo de sus profundas corrientes a lo largo de la poca tierra adentro de que dispone la isla para estos menesteres de pánico al confinamiento marino. Ciertamente, una variante de la talasofobia (miedo instintivo al mar).

Da igual que busquen ellos refugio en el interior de la isla; se figuran que siguen pisando acantilados y orillas de arena o guijarros, porque en su delirio hasta el corazón de la isla es costa; y las casas payesas de allí, aun flanqueadas de frutales de raíz profunda, simples chiringuitos de playa.

Su ansiedad les mueve a sentirse atrapados, sabiéndose náufragos, presos en redes de salitre y posidonia, bajo arresto de gaviotas insobornables que no les quitan el ojo de encima; ni cuando escapan en barco o avión. O sea en sueños.

A cuento de esto me viene ahora a la memoria un caso muy particular. Hacia los años noventa tenía yo un amigo manchego residente en la isla. Padecía en grado extremo la claustrofobia que he mencionado. Ambos solíamos almorzar a veces en un bar muy popular por aquel tiempo, cercano a la avenida de España. Más que por los bocadillos que servían, lo que me gustaba de verdad era el nombre: ‘El caballo de Jenofonte’. A decir verdad, me fascinaba.

Pues bien, fue allí donde mi amigo me contó algo que recordaré siempre. Me vino a decir que se sentía tan agobiado por el mar que una mañana no pudo más y buscó refugio en lo alto de una montaña del interior con la esperanza de verse rodeado al fin de valles y serranías. Su hambre continental de tierra era palpable, le rugía el alma, podía oírle yo sus borborigmos.

Cuando llegó a la cima se puso lívido. Tierra ante sus ojos, bien poca. El mar campaba a sus anchas sin más oposición que las Pitiusas, simples terrarios de pacotilla. Regresó más deprimido aún. Quedaba claro que sus nociones de geografía ibicenca hasta entonces eran nulas.

Fue el nombre del bar lo que me hizo recordar una historia que venía como anillo al dedo a lo que le había sucedido a mi amigo. Así que se la relaté.

Le dije que le había pasado justo lo contrario que a Jenofonte (militar e historiador griego de la Antigüedad) y al ejército griego que lo acompañaba, que intentaban desesperadamente regresar a Grecia desde lo más recóndito del interior del Imperio Persa, al que habían acudido tiempo atrás como mercenarios. En su huida pasaron tantas penalidades de todo tipo que cuando los soldados, tras meses y meses de interminable marcha, divisaron por fin el mar a lo lejos desde la imponente cumbre de una montaña, se abrazaron unos a otros llorando mientras gritaban entusiasmados: «¡Thalassa, thalassa! [¡El mar, el mar!]», grito que transmitían de boca en boca. Jenofonte dejó testimonio de toda esta épica historia en su libro ‘Anábasis’.

Le recalqué a mi amigo que en este caso había sucedido lo contrario que a él. Los griegos veían en el mar la puerta de su liberación. Deseaban escapar del vasto y hostil continente en el que se habían aventurado. Sabían que una vez ganada la costa, el regreso a casa en navíos era fácil. Para mi amigo, en cambio, al revés. El continente significaba su vuelta a casa, mientras que el mar, su encierro. También él había gritado desde lo alto de su montaña. Pero su grito fue de desesperación, y aún sonó mucho más alto: «¡¡El mar, el mar!!».

Pensé que la anécdota narrada le había hecho gracia. Que se la había tomado con humor. Pero no. Para mi sorpresa, a partir de ese día quiso que cambiáramos de lugar. Me dijo muy serio: «Vete olvidando de ‘El caballo de Jenofonte’. No sabía hasta ahora quién era el fulano ese, ni ganas. Pero gracias a tu historieta, de seguir viniendo aquí te aseguro que hasta el bocata me sabría a puto mar».

