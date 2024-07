Una reunión en el PSOE de Ibiza y la vivienda

Hace ya unas cuantas semanas, antes del verano, el PSOE de Ibiza nos invitó a las entidades empresariales a mantener una reunión en su sede de Via Romana, sobre determinadas cuestiones de actualidad económica.

Por parte del PSOE estuvieron presentes el coordinador en el Parlament balear, Iago Negueruela, el entonces líder insular, Agustinet, su posible sucesor Vicent Roselló, la diputada nacional ibicenca, Milena Herrera, el también diputado nacional menorquín, Pepe Mercadal, el diputado autonómico Alex Pitaluga y el veterano y experimentado dirigente del partido en Ibiza Joan Marí Serra. Como puede advertirse, un plantel de representantes socialistas de primer nivel en las Pitiusas.

Por parte empresarial estuvimos los agentes sociales, Pimeef y CAEB, así como la Federación Hotelera (que está integrada en CAEB) y el Fomento del Turismo.

La reunión fue muy cordial y constituyó una buena ocasión para que los asistentes empresariales pudiésemos reflexionar en común con los anfitriones socialistas. El diálogo creo que fue sincero y fructífero por parte de todos los asistentes.

Un tema que suscitaron los socialistas fue el de la vivienda en Ibiza y Formentera. Aparte de diversas consideraciones, que sería demasiado largo tratar, me interesa destacar un punto que me parece de especial relevancia. Concretamente, todos los socialistas sin excepción que intervinieron antes que nosotros, se manifestaron en favor de que en Ibiza (y en Baleares en general) el gobierno autonómico y los ayuntamientos deberían proceder a la declaración de zonas tensionadas, prevista en la ley nacional de la vivienda, con el objeto de poner un tope a los precios del alquiler. También salió a colación, naturalmente, la cuestión del alquiler vacacional ilegal como fuente adicional de todos los males.

Recordemos que la declaración de zonas tensionadas es un punto de aplicación de la ley nacional que necesita del acuerdo de los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Y ya es sabido que el actual gobierno de Baleares, al igual que la mayoría de gobiernos autonómicos, se oponen a esta medida por considerarla inoportuna e ineficaz.

Tuve la ocasión de ser el primero en intervenir, tras las exposiciones de los amigos socialistas. Lógicamente, uno de los temas que traté fue el de la vivienda, porque además hace tiempo que tengo una fijación con este tema. Por ejemplo, en cuanto al control de precios, a mí siempre se me quedó gabada a fuego la referencia que se hacía en uno de los libros más populares de primero de carrera, que es de un tratadista americano llamado Samuelson. Este, ya en su manual de Introducción a la Economía alertaba contra el control de precios del alquiler y sus funestos efectos, entre ellos, el deterioro de las ciudades. Eso, ya en el siglo XX.

Sin embargo, mi intervención no fue exactamente por ahí, sino que quise ir más allá y, por tanto, a los fundamentos que yo y muchos creemos que están en la raíz del problema.

Así, les pedí a nuestros anfitriones que recordasen cómo durante muchísimo tiempo la exministra socialista Nadia Calviño se había opuesto permanentemente a que se aprobase en España una ley de la vivienda, sin duda porque como economista también debía tener en su cabeza la convicción de los efectos perniciosos de una ley de tal suerte. La resistencia de la ministra finalmente fue superada, de modo que esta norma sería aprobada por presión del sector Podemos del Gobierno, pero quizá también por la deriva que ha tomado el socialismo español, que aparentemente pretende laminar y ocupar los espacios políticos a su izquierda.

En este contexto, les dije que el problema central no era exactamente el de los precios de la vivienda, que también, sino el de todo el conjunto del articulado de la ley nacional. Yo, como economista, tengo asumido que los precios son un termómetro, pero no la causa de la “fiebre”. También, al ser la Economía una parte de las Ciencias Sociales, siempre me ha parecido esencial preguntarse por el “sentimiento” de las personas para entender los procesos sociales y políticos. Sobre esta base, lo que está sucediendo, les dije, es que toda la regulación normativa de la ley estatal de la vivienda es absolutamente contraria a los propietarios, sean estos grandes, pequeños o medianos. Estos perciben que desde el poder se les considera los villanos de la historia y es el conjunto de las diversas cuestiones contenidas en la ley, absolutamente insólitas e inoportunas, lo que retrae en una medida muy apreciable a los propietarios a sacar oferta al mercado.

Quizá porque cité a la exministra o porque en parte coincidían conmigo, los presentes tomaron nota, pero no se produjo un debate encendido.

En cualquier caso, los amigos del PSOE tienen que reflexionar seriamente sobre esta cuestión. Basta pensar que, en relación con la ley, se ha extendido la idea, bastante exacta por demás, de que favorece la okupación, en perjuicio directo de los propietarios. Es solo uno de los aspectos inconvenientes de la ley y también del conjunto de la política de la vivienda actual, claramente orientada contra los propietarios. No tiene que extrañar, por tanto, que la oferta se retraiga, que cada vez haya menos viviendas para alquilar de manera normal, y que los precios sigan subiendo a pesar de los topes. Porque la gente no quiere perder el control de sus casas, de sus propiedades, ni por supuesto quiere perder la capacidad de recuperar sus viviendas. Como yo digo muchas veces, el actual Gobierno de España quiere hacer política social ¡sobre las espaldas de los propietarios! de toda condición. No se tienen que extrañar de que la gente busque vías para defenderse.

Siempre se ha dicho que no puede haber soluciones simplistas para problemas complejos. Pero no es precisamente simplista señalar que la primera medida que hay que tomar es derogar la ley nacional de la vivienda, a la par que hay que revisar todo el conjunto normativo para encontrar soluciones equilibradas. Ojalá pudiésemos conseguir que la vivienda fuese política de Estado por consenso entre los dos grandes partidos.

