Contaminació acústica sobre rodes a Eivissa

Fa més de dos mesos vaig registrar un escrit a l’actual batle d’Eivissa, també regidor de Policia. És la mateixa queixa i suggeriments que vaig adreçar en persona a membres dels dos anteriors equips de govern municipal. En no rebre resposta de l’actual alcalde ni veure una resposta en forma d’actuació pública, pas a compartir-vos el motiu de molèsties, queixes i indignació que tenc com a ciutadà d’Eivissa.

Des de fa uns anys venc patint les molèsties de la circulació d’algunes motocicletes per les vies de la ciutat d’Eivissa que emeten molta remor, per sobre dels límits permesos i del què hom pot considerar tolerable. Un té la sensació que la cosa ha anat a pitjor, cada any. La contaminació acústica d’algunes motocicletes és prou evident a les principals artèries de la ciutat, com les avingudes d’Ignasi Wallis o d’Isidor Macabich.

Un cas recurrent que sent, i que trob escandalós pel nivell de remor que emet, és el d’una motocicleta que als migdies accedeix al barri des Pratet des de l’avinguda d’Ignasi Wallis pel carrer de Felip II. Seria fàcil d’interceptar. És evident que hi ha molts més casos de motoristes que truquen el tub d’escapament de les seues motocicletes, o directament substitueixen l’original per uns d’escandalosos d’una marca de nom eslau, tal volta pensant que així són més a prop dels seus ídols motociclistes televisius, o que els admirarem bocabadats pel seu enginy.

I, des de no fa massa temps he vengut observant que també s’hi han afegit alguns automòbils que contaminen amb la seua remor. Èmuls de famosos conductors de rallyes i de Fòrmula 1, deuen pensar-se que, emetent una remorella i per sobre de l’establert, són més a prop d’ells i que la resta els acabarem per admirar també. A la vegada, n’hi ha d’alguns que, creient que el seu vehicle és una discoteca ambulant, deuen pensar que deixarem de fer el que fem per posar-nos a ballar com a possessos la música que fan desbordar fora els seus vides, o que compartirem les seues proeses per xarxes socials.

El cert és que no veig mai un control d’emissions sonores de vehicles a motor en cap via pública de la ciutat d’Eivissa. Ni el veig en persona ni tenc coneixement pels mitjans de comunicació que se n’hagin establert, res, cap pista. I passen els anys i la indignació va en augment.

Un dels pilars d’una societat civilitzada i equilibrada és la lluita contra tot tipus de contaminació, l’acústica inclosa. Els ciutadans d’Eivissa no tenim perquè acceptar i tolerar l’egoisme i manca de sensibilitat d’uns pocs conductors, una minoria, però molestos, maleducats, bàrbars.

Deman al batle d’Eivissa, com he demanat a anteriors edils, que ordeni a la Policia Local que instal·li controls sobre les remors dels vehicles a motor, motocicletes i automòbils, tal com sí es fa amb la velocitat i el consum d’alcohol i substàncies estupefaents. Li deman que faci complir la normativa escrupolosament, sense sensibilitzacions ni dissuasions, que se sancioni i/o es retiri de circulació tot vehicle a motor que emeti més remor de la permesa. La situació és prou molesta i la impunitat amb la circulen algunes persones amb les seues motocicletes i els seus automòbils, insultant. Faci complir les normes de circulació i emissions acústiques i actuï d’acord amb les seues competències, per favor.

