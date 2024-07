Fems: ho hem de pagar els ciutadans?

La setmana passada es va tancar allò que podia ser un conflicte de considerables dimensions: la vaga de neteja als municipis de Sant Josep, Sant Joan i Santa Eulària. En ple apogeu de la temporada turística, amb l’illa a vessar de gent, amb turistes fins a la sopa, una vaga de fems podia constituir una mena de cataclisme illenc, si la cosa durava gaire.

Aquests dies passats tothom es demanava per la maldestresa a l’hora de portar les negociacions per part de l’empresa. Resulta que, com es va publicar en algun mitjà, hi havia camions que tenien completament gastades les pastilles dels frens, o d’altres desperfectes, i no s’havien arreglat. Calia esperar el principi de la temporada, perquè els arreglassin? Han de queixar-se els treballadors, per tal de poder tenir el material mínimament en condicions? La resposta sembla clara.

Otros artículos de Bernat Joan i Marí Tribuna Excepcionalitat estival Tribuna Bahare Lelahi Tribuna Selectivitat sense dictat

Així mateix, les desavinences laborals, teòricament, s’haurien d’haver solucionat abans. La part més interessada entenc que era l’empresa. Però es veu que no varen negociar les coses com tocava, i que al final de la negociació es varen produir fins i tot un seguit d’irregularitats d’últim moment. I els treballadors aprofitaren per fer vaga en el moment que podia ser més efectiva.

Del desenllaç n’ha transcendit que els treballadors han aconseguit un augment de sou considerable. Sol ser un bon argument per desencallar un conflicte d’aquestes característiques. Allò que ja no veig tan clar és d’on sortiran els diners per a l’augment de sou -totalment justificat- per als treballadors d’aquest sector. Teòricament, els sous haurien de sortir de l’empresa (o empreses, que no estic al cas). Perquè varen ser aquestes empreses les que varen anar a concurs per fer un determinat servei externalitzat pels ajuntaments. Les empreses hi treuen un benefici i, per tant, han de pagar adequadament els seus treballadors. Però resulta que no, que l’empresa no s’hi gastarà ni un euro de més, en la resolució d’aquest conflicte, perquè seran els ajuntaments els que hi posaran la part d’augment de sou. Que seran els ajuntaments significa, senzillament, que hom ha decidit, des dels poders públics, que serem els ciutadans amb els nostres impostos els que pagarem allò que corresponia augmentar als treballadors.

I la meua pregunta, arribat a aquest punt, resulta del tot elemental: per què hem de sufragar, els ciutadans, unes empreses privades? Per quins set sous hem de pagar -a través dels nostres ajuntaments- un augment que hauria d’anar, inexorablement, a càrrec de les empreses? Aquí no es pot parlar de col·laboració público-privada, ni de res semblant, sinó, senzillament, de conxorxa entre empreses i ajuntaments per fer pagar als ciutadans allò que hauria de sortir dels beneficis de les empreses.

Per poc que s’hi fixin, a més a més, és molt probable que els treballadors que no van a compte d’empreses externalitzades, sinó dels ajuntaments mateixos, es puguin sentir maltractats, o no tan ben tractats com aquests altres. De manera que podria ser que es posassin, sense tants arguments a favor seu (en cas de vaga), a reclamar també augments de sou. Per què l’ajuntament, amb els impostos dels ciutadans, ha de sufragar un augment del sou dels treballadors de les empreses de neteja, però no ho ha de fer, posem per cas, amb els seus propis tècnics? Per què no ha d’augmentar el sou en la mateixa mesura als seus funcionaris?

Ja entenc que la decisió s’ha pres a la desesperada, i que hi havia sectors massa importants per a l’economia illenca que estaven que bufaven per mor de la vaga de recollida de fems. És bo d’entendre. Però també s’entén, perquè resulta especialment visible, que els ciutadans no tenim cap raó per haver de pagar el sobresou que correspondria a les empreses. Perquè, amb l’actitud dels nostres ajuntaments, allò que es fa, senzillament, és eliminar qualsevol responsabilitat d’aquestes empreses (que són les que s’embutxaquen els beneficis).

Potser la solució passaria per uns serveis públics menys externalitzats i per unes institucions més responsables que aquests serveis públics es proveeixin de la manera més adequada. En benefici dels ciutadans. No de determinades empreses de neteja.