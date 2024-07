Culturicidio

Hace ahora una semana, el martes pasado, el Ayuntamiento de Sant Josep presentó el programa de las Jornadas Flamencas que se acaban de celebrar. Este evento nació con la apertura del nuevo Auditorio Caló de s’Oli y en sus tres ediciones ha traído a algunos de los mejores cantaores, bailaores y tocaores del género. Al día siguiente, el miércoles, el Ayuntamiento de Eivissa remitió a los medios de comunicación una nota de prensa en la que informaba de que, tan solo cuatro días después, el domingo, actuaría la gran diva del flamenco Estrella Morente.

El recital de la famosa cantante prácticamente coincidió en horario con la clausura y plato fuerte del programa del Ayuntamiento de Sant Josep: la actuación de la compañía En Clave de Flamenco, de forma que a los aficionados ibicencos les resultó imposible asistir a los dos eventos. El de Caló de s’Oli reunió sobre el escenario a algunos de los mejores artistas de Sevilla, que ofrecieron una actuación impresionante frente a una sala bien nutrida de público, con más de tres cuartos de entrada. El auditorio, sin embargo, debería de haber estado lleno a rebosar y, sobre todo, sin el aficionado con el corazón dividido. Morente, como era de prever, llenó el parque Reina Sofía.

Que el Ayuntamiento de Sant Josep traiga a un dream team de jóvenes talentos del flamenco, con el coste que ello implica, y el Ayuntamiento de Eivissa te anuncie a Estrella Morente para el mismo día sin tiempo de hacer ajustes, viene a ser lo mismo que si decides apostar por una gran banda nacional de rock and roll para las fiestas patronales y contratas a Fito y los Fitipaldis, y luego el ayuntamiento vecino te contraprograma con un concierto de los Stones.

Siendo bien pensado, y a pesar de que en Caló de s’Oli se han celebrado las jornadas flamencas siempre coincidiendo con el primer fin de semana de julio, el Ayuntamiento de Eivissa programó el concierto de Estrella Morente sin pararse a investigar qué otros conciertos podían haberse organizado en la isla en la misma fecha. El problema no radica tanto en llenar más o menos de público ambas convocatorias, sino en la indignación de algunos aficionados, que en los corrillos de es Caló de s’Oli comentaban el despropósito que representa que, con el poco flamenco que se programa en la isla a lo largo del año, coincidan en fecha dos de las convocatorias más importantes.

Esta lamentable falta de visión periférica, ni mucho menos exclusiva del consistorio de la capital, sino compartida por todas las instituciones públicas insulares, ya parece intrínseca a la gestión cultural, de fiestas populares e incluso de grandes eventos deportivos. El fin de semana que no coincide un campeonato de frita con una feria dedicada a algún cefalópodo, se te cruzan dos festivales de rock o se te acumulan las competiciones deportivas, frente a otros periodos del calendario que, desde un punto de vista cultural, son como una travesía por el desierto.

El problema no radica en que coincidan varios eventos en un mismo fin de semana, que cuanta más cultura y diversión para la gente de la isla, mejor. El asunto es que no se solapen actividades dirigidas exactamente al mismo público objetivo. Programar para el mismo día a la Pantoja en un municipio y a Celtas Cortos en otro, por ejemplo, no supone un inconveniente.

Que estos solapamientos absurdos se produjeran cuando en el Consell y en los ayuntamientos gobernaban fuerzas distintas podía resultar molesto, pero en cierta manera comprensible, por la previsible falta de comunicación entre dirigentes que no comparten ideología. La funcionalidad siempre debería estar por encima de los personalismos, pero hace ya muchos años que no siempre es así. Que ahora ocurra eso mismo, a pesar de que todas las instituciones poseen el mismo color político, ya resulta inexplicable.

Convendría, de una vez por todas, que las instituciones se sienten, compartan su calendario de actos y se pongan de acuerdo para no pisarse unos a otros. Todos pueden hacer fiesta el mismo fin de semana de julio, pero si unos programan flamenco, que los otros elijan rock and roll, gastronomía o bailes folclóricos porque lo de este fin de semana ha sido de vergüenza.

Cabe señalar también que cuando Estrella Morente actúa en cualquier ciudad española, el público tiene la información con una antelación de meses o como mínimo de semanas, y la gente organiza su agenda en base a este tipo de eventos para enriquecer su vida cultural. En Ibiza se ha instalado la costumbre de anunciar los acontecimientos culturales unos días antes, lo que provoca que muchos se enteren de la fiesta cuando ya ha pasado. Gestión cultural no es sólo programar la mejor calidad en relación a tu horquilla presupuestaria, sino hacerlo observando qué otras cosas ocurren a tu alrededor y dándole tiempo al espectador a enterarse.

