Turismofobia, «lo peor que nos puede pasar»

Mientras el Govern anda enredado en mesas y estudios para comprobar hasta qué punto la «sensación de saturación» de unos vecinos que se ven progresivamente expulsados de su tierra se fundamenta en «datos reales», que es la mejor forma de continuar aplazando la toma de «decisiones valientes» y no hacer nada, Exceltur reconoce la «mala gestión» y presenta 80 propuestas por un turismo «con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo». Vamos, el que mayormente recibimos en Eivissa. Y le han llovido las alabanzas. Yo también les diría «bravo» si no fuera porque, tras el ¿mea culpa? por «un crecimiento a veces desordenado», el presidente del lobby hotelero pasó a expresar lo que de verdad les interesaba con esta puesta en escena: pinchar las protestas ciudadanas.

Las manifestaciones dan la imagen de que «el turista no es bienvenido», y eso es «lo peor que nos puede pasar», sentenciaba Gabriel Escarrer. Pues será a ellos. Porque para ‘los de abajo’, «lo peor» ya nos pasa y es que con el sueldo no podemos pagar una vivienda, que Eivissa se ha llenado de asentamientos chabolistas porque hoy ni los pisos patera están al alcance de muchos trabajadores, que nos ahogan los precios y somos cada vez más miserables, que nos han convertido en extranjeros en nuestro hogar, que en verano ni reconocemos la isla con lo que la pléyade de iluminados que aterrizan por temporada dicen y hacen de ella, que la cultura ibicenca se desangra, que cada poco hay otro camino o tramo de costa privatizado a las bravas, que las playas son chiringuitos amueblados y el mar un horizonte de yates, y vertidos, que el campo se seca mientras chapotean en piscinas, que urbanizaciones de lujo planean como amenaza sobre los últimos bosques, que no respetan nuestro descanso con sus fiestas, que hordas de instagramers saturan hasta los espacios naturales más frágiles , que cada día es más difícil vivir aquí...

Que no sufra Escarrer. El turismo fue y será bienvenido a estas islas siempre y cuando no nos eche de casa ni degrade el medio ambiente hipotecando su futuro. Justo lo que, con sus excesos, está haciendo. Y ante eso, «peor» sería no protestar.

