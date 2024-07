El reto del chabolismo en Ibiza

El chabolismo y los asentamientos que proliferan en el campo y zonas boscosas de Ibiza representan un serio riesgo de catástrofe humana y medioambiental. Desde que comenzó la temporada se han producido varios incendios originados en infraviviendas o campamentos de personas que no tienen otra opción habitacional. Hasta el momento no ha habido que lamentar daños personales o naturales, pero es cuestión de tiempo que se produzca una desgracia, pues las proporciones que ha adquirido el problema de los asentamientos ilegales desborda la capacidad de los ayuntamientos y el Consell Insular para ponerle freno.

Nadie sabe qué hacer ante un fenómeno que es imparable, porque en la isla hay muchas posibilidades laborales pero sin embargo apenas hay opciones de alojamiento a un precio asequible para los trabajadores de temporada o para los residentes de todo el año. El Consell se reunió el lunes con asociaciones relacionadas de alguna manera con el problema de los asentamientos y también lo ha hecho con Cruz Roja y Cáritas, que son las principales entidades que proporcionan ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa es importante, aunque debería haberse hecho hace meses, cuando ya se sabía que el chabolismo iba a ser, un verano más, un problema cada vez mayor. La reflexión conjunta y la colaboración entre las instituciones y las organizaciones no gubernamentales es necesaria, sin duda, pero si no se concreta en medidas y en acciones no sirve de nada más que como operación de imagen.

La emergencia social por la falta de vivienda y la extensión del chabolismo está estrechamente ligada al alquiler masivo e ilegal de pisos a turistas comercializados en las plataformas de internet (que permiten burlar la ley fácilmente y desarrollar un negocio con pingües beneficios en negro). Este hecho, a su vez, provoca masificación y gentrificación, es decir, la expulsión de los residentes y la modificación profunda de la identidad y fisonomía de los barrios, pueblos y ciudades, que pasan a ser parques temáticos dedicados al turismo. La protesta social era también cuestión de tiempo, ante la inacción tanto institucional como del sector. Frente a las manifestaciones que se han celebrado en distintos puntos del país (entre ellos, Ibiza, Formentera y Palma), ni los gobiernos de los distintos niveles ni la industria turística pueden permanecer ajenos, y es en este complicado panorama donde surge el manifiesto del principal lobi turístico español, Exceltur, que esta semana ha presentado 80 propuestas relacionadas con la saturación, la gentrificación, el empleo, el medio ambiente y la gobernanza para mejorar el encaje social del turismo y lograr un equilibrio que se ha perdido. El paso dado por Exceltur (apoyado por las principales patronales nacionales del sector) es una muestra más de cómo la industria turística se encuentra ante un punto de inflexión en el que hay que exigir a las empresas y a los responsables institucionales que estén a la altura del reto que tienen por delante. Porque los manifiestos y las reuniones son un paso necesario, pero inútiles si no sirven para adoptar medidas valientes y eficaces que afronten problemas tan graves como el del chabolismo que ha llegado para quedarse en la isla del lujo.

Suscríbete para seguir leyendo