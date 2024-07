Què li està passant al benestar social d’Eivissa?

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa, de la mà dels partits progressistes, ha estat sempre un referent en les seves polítiques socials. Capdavantera i modèlica en repetides ocasions, desenvolupant polítiques innovadores, afrontant i donant resposta amb recursos pioners a nivell autonòmic, i sensibles, per com s’ha intervingut en les situacions més fràgils i vulnerables.

La valentia que s’ha tingut políticament en seguir endavant amb equipaments i serveis necessaris per a la nostra ciutat, com l’edifici del Servei d’Acollida Municipal, la Zona de Primera Acollida, els pisos socials tutelats o programes d’intervenció comunitària per reduir l’absentisme escolar al barri de sa Penya i la Marina ‘Aprenem’, com també l’obertura d’un nou servei pioner d’atenció Preventiva en Infància i Adolescència (Emapi) desenvolupant la Llei Balear 9/2019, del 19 febrer, entre altres, sempre s’ha topat, lamentablement, amb el populisme del Partit Popular, fent tota sa remor possible per a desinformar i generar oposició pública sense argumentacions a tot el que està inclòs dins l’àmbit social.

Aquesta estratègia del Partit Popular mai ha vençut a un Partit Socialista ferm, clar i segur en les seves idees i projectes, davant la necessitat de treballar cap a una política social en el nostre municipi, que sigui una ferramenta clara per a reduir les desigualtats. Justícia social.

Gairebé ja farà un any que s’ha començat la nova legislatura i els socialistes seguim de prop quines són les seves novetats, més bé ens preguntam què està passant a Benestar Social?

El Partit Popular del Sr. Triguero i, amb la Sra. Penin al davant del departament de Benestar Social, han regirat, en temps rècord, un departament que ara veiem desorientat i sense cap estratègia.

La seva cortina de fum s’alimenta jugant a falses matemàtiques. Només sap parlar dels informes pendents d’arrelament que es varen trobar o excusant algunes respostes amb criteris tècnics de pandereta. Ara, després d’un any, ja no els hi serveix amagar qui són, ni tampoc tenen vergonya d’haver fet campanya electoral contra el Servei d’Acollida Municipal i després anar a fer-s’hi la foto.

Gairebé amb un any del govern del Partit Popular només a benestar social han perdut els fons que havien de servir per iniciar l’electrificació dels vehicles del departament; s’han perdut 3650 gairebé 4.000 menús del Servei de Menjar a Domicili per a persones amb manca d’autonomia; han perdut les targetes de la zona blava que gaudien els tècnics del departament per als desplaçaments, especialment de les treballadores familiars per poder prestar el Servei d’Ajuda a Domicili; han multiplicat i descontrolat els assentaments, les xaboles i els vehicles destinats a infrahabitatge a tot el terme municipal; no han complert els acords del Ple per a dissenyar un Pla Integral per treballar el greu problema que representa aquest tema -presentat en moció pel Partit Socialista al ple del dia 25 de gener d’enguany-; s’ha amagat el departament darrere intervencions policials, que tan sols han aconseguit desplaçar la problemàtica a altres llocs del municipi; s’ha deixat actuar sense cap resposta planificada i amb els recursos ordinaris, davant situacions tan complexes i fràgils com les de sa Joveria i el Rústic que ferien treure els colors a qualsevol equip de govern; s’han tancat, sense previ avís o bé reduït a tallers, recursos per a infants i les seves famílies que havien estat referents en àmbit comunitari i preventiu i, per si no en teníem prou, la Sra. Penin apareix a alguns mitjans faltant a la veritat parlant d’un projecte inexistent d’atenció a persones i famílies sense llar.

És que ni tan sols s’estudien les peticions d’entitats del tercer sector amb llarga trajectòria en atenció al sensellarisme. On és el projecte finalitzat del Centre de Baixa Exigència des Gorg, liderat des de l’Ajuntament d’Eivissa per poder oferir un servei Insular a persones amb màxima vulnerabilitat? Des del Partit Socialista, malgrat la mà estesa que sempre oferim, presenciem el declivi d’un departament que no és ni l’ombra del que era. Així no s’avança en les polítiques socials pel nostre municipi.

Llegat d’anys de treball

Al Sr. Triguero no li agrada que parlem de les actuacions que hem fet. No va de medalles, ens diu amb una actitud malaltissa constantment. El que ha d’entendre Triguero és que la política no és esborrar el llegat d’anys de treball. Que cal recollir i valorar el treball i l’esforç dels que l’han precedit i que, la política social és un àmbit amb el qual no es pot mercadejar, ni maltractar, ni amagar darrere d’arbres, mates, cartons o fustes. Estem parlant de les persones més vulnerables.

Dins de tot s’entremat tan complex, quan se sap com fer-ho, el que hi ha són persones que, desgraciadament, per les seves circumstàncies personals, requereixen la comprensió i d’una atenció adequada per aconseguir segones oportunitats. Aquestes segones oportunitats i el reconeixement dels seus drets necessiten una regidoria de Benestar Social amb un rumb valent i clar i amb una capacitat que, amb l’arribada del Partit Popular, ha desaparegut.

