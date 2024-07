La vida es una continua negociación desde el inicio hasta final. En nuestro día a día, negociamos en el trabajo, con nuestros compañeros, jefes o empleados; negociamos en casa, con nuestros maridos, mujeres, hijos, padres y hermanos; y negociamos hasta con nosotros mismos, cuando tomamos continuamente decisiones, tengan o no una gran trascendencia. Por negociar, solo nos queda negociar con la muerte, difícil de burlar, y así lograr algo más de tiempo con el que hacer lo que sea que hemos venido a hacer en este mundo.

Asimismo, diariamente somos espectadores de mil y una negociaciones: el gobierno con sus socios, para gobernar a toda costa; el PP con el PSOE, para el nombramiento de los miembros del CGPJ; Herbusa y la UTE Es Vedrà, con sus trabajadores para poner fin (gracias a los tres ayuntamientos implicados) a la reciente huelga local de basuras por medio del acuerdo alcanzado; y así, podríamos continuar con más ejemplos de negociación con acuerdo, en un suma y sigue infinito…

Otros artículos de Alicia Reina Tribuna Carta abierta al presidente del Gobierno

La negociación es una faceta humana propia de la función directiva en las empresas y organizaciones, donde llegar a acuerdos es crucial. En este sentido, hay diversas estrategias y teorías de la negociación. Entre ellas, destacaremos el Modelo de Negociación de Harvard , también conocido como ‘Principled Negotiation’ o ‘Negociación Basada en Principios’, que surgió hacia los años ochenta, a propuesta de Roger Fisher, en colaboración con William Ury y Bruce Patton, y que ha sido uno de los métodos de negociación más aplicados en todo el mundo en infinidad de organizaciones y empresas. Se trata de un modelo de negociación, de carácter colaborativo, pacífico y constructivo, en el que se promueve un “win-win” (ganar-ganar) entre las partes, porque el éxito de una negociación no se mide por el resultado final, ganar o perder, sino por la capacidad de las partes de colaborar para llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios, donde todos ganan, y a la vez, todos pierden algo. Esto no quiere decir que se deba ceder completamente y a toda costa para evitar el conflicto, ni todo lo contrario, imponer nuestro criterio de forma intransigente, como si de una batalla campal se tratase. La idea es tratar a la otra parte como un aliado, no como un adversario, buscando objetivos comunes. Los cuatro principios clave en que se fundamenta el Modelo Harvard son muy sencillos: el primero, separar a las personas de la cuestión o problemas a resolver, apartando las cuestiones personales; el segundo, consiste en centrarse en los intereses (necesidades subyacentes) o puntos de encuentro, no en las posiciones contrapuestas; el tercero, se basa en dejar que la imaginación nos permita idear y proponer opciones para beneficio mutuo; y la cuarta, argumentar y acordar bajo criterios objetivos, justos e independientes que se hayan consensuado, razonado y aceptado por todas las partes implicadas.

En este sentido, me gustaría pensar que en las negociaciones a las que ya me he referido anteriormente, se han intentado seguir y aplicar los cuatro principios del Modelo de Harvard, pero, siendo realistas, tengo serias dudas al respecto. En la mayoría de los casos de negociación que observamos de forma cotidiana, vemos que existe un desequilibrio, donde una parte cede muchísimo más que la otra, o incluso que la cesión es absoluta con tal de mantenerse en el poder, no romper la cuerda o mantener la “paz social” rompiéndola a costa del sacrificio último de los ciudadanos que han de sufrir las consecuencias. En este sentido, veremos cómo acaba la cuestión que trae de cabeza a las pymes, como es la reducción de jornada planteada por la Sra. Yolanda Díaz. Porque la supervivencia de muchos puestos de trabajo y pequeñas empresas depende de ello. Todos sabemos que allá por donde pasa la ministra Díaz, no crece nunca más la hierba.

Y aunque los conflictos son algo natural y cotidiano en la vida, como las olas del mar, no olvidemos que un oleaje excesivo y desproporcionado puede causar devastación y un gran desastre difícil de revertir. Porque lo que realmente marca el desenlace no es el conflicto en sí, sino la respuesta que ofrecemos al mismo. En cualquier caso, en las negociaciones para resolver un conflicto, lo inteligente es no romper la cuerda y, por si se da el caso, protegerse de los efectos colaterales de una mala negociación o una imposición dictatorial. A veces no basta con la buena voluntad, si se intenta apagar el fuego con gasolina.

“La vida no es dejar que pase la tormenta. Es aprender a bailar en la lluvia.» (Vivian Greene).

Suscríbete para seguir leyendo