Maria Marí, la veu de Balàfia

(»El amor existe... ¡/aunque a retazos/o envuelto en papel desechable/ En el espejo desnudo /aunque se vista de negro/En la luz que entorna los ojos/ aunque surjan nubes grises...». Maria Marí Roig, ‘Escrito en la tierra»). A edat plausible i generosa Maria Marí Roig inicia el seu particular -particular i públic a la vegada- periple pel món, sempre delicat i exquisit, de la poesia ara dins l’àmbit d’una creació incisiva, perdurable expressada al seu primer llibre de poemes, ‘Escritos en la tierra’, publicat per l’editorial El circulo rojo, Madrid, 2023. Una experiència, un voler portar de forma explorativa tota una mena de sentiments, de força, de passió literària i personal. Aquesta va ser la meva impressió quan Maria Marí Roig em lliurà un text encara inèdit a les darreries de l’any passat quan tot era un projecte ara fet feliçment realitat ferma i sòlida. Llavors en atenció a un fet lliurà que vaig agrair i admetre de seguida, que fos l’autor del pròleg. Em permeteu és clar la reproducció d’un fragment: «La poesía de María Marí es rotunda y directa, clara, es todo un acto de valor, se enfrenta a la realidad poética, a su realidad íntima, en el experimento lúcido trasladado, ¿traducido? A la verdad cotidiana que perfila, dibuja, ennoblece el sentir, todo el sentir de su verdad poética existencial...». Cal·ligrafia de l’amor sensorial el llibre, els poemes penetren de forma lenta i persuasiva en funció d’un llenguatge simple i net, aclaparador i a la vegada ombrívol. És la seva decisió al moment just de posar-se davant la pàgina en blanc, quan la inspiració, tota la inspiració apareix de sobte, sense avisar. La poesia, penso, és això, és així. Coses i conceptes que l’autora de ‘Escritos en la tierra’ coneix i domina quasi a la perfecció. Intimitat, desig, somni estructuren la formalitat del llibre que sedueix i causa també un lleu sentiment de soledat, de cerca de l’amor. Maria Marí Roig, la veu que ens arriba de Balàfia.