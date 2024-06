Otro año de incumplimientos y clientelismo en Santa Eulària

Como portavoz del Grupo PSOE del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, quiero expresar nuestra preocupación ante la falta de cumplimiento de los numerosos anuncios realizados por el equipo de gobierno, encabezado por la alcaldesa Carmen Ferrer. Estos incumplimientos han sido denunciados en repetidas ocasiones en los medios de comunicación por la oposición y los propios vecinos, quienes ven cómo las promesas se convierten en meras palabras sin traducción a la realidad.

La alcaldesa ha anunciado nuevamente el «inminente» inicio de las obras para la humanización del núcleo de Ca na Negreta. Sin embargo, esta promesa no es nueva. Llevamos escuchando hablar de este proyecto desde la legislatura pasada y, hasta ahora, no han empezado las obras. Los vecinos siguen esperando que se cumplan los compromisos de mejorar la accesibilidad, la movilidad y regenerar el núcleo urbano, pero la realidad es que las obras aún no han comenzado.

La mejora de la calle Canari de Jesús es ejemplo de proyectos anunciados a bombo y platillo, pero que no terminan de materializarse. El tan mencionado proyecto de peatonalización de Sant Carles es otra promesa que sigue sin ver la luz. La gestión de la red de agua, con una inversión anunciada de 2,6 millones de euros, aún no muestra resultados visibles en cuanto a la mejora del abastecimiento y el uso eficiente del agua, y especialmente en lugares tan necesitados como es Figueral.

El municipio padece una gestión ineficaz y poco responsable de la red de saneamiento municipal y de la depuradora, delegada a Abaqua. Esta situación genera graves problemas ambientales y de salud pública debido al vertido de aguas fecales.

Además, el avance de proyectos e infraestructuras básicas para el municipio, como la estación de autobuses de Santa Eulària, sigue siendo lento y plagado de incertidumbres, y otros que no hay manera de acabar, como la puesta en marcha del tanatorio.

Seguimos sin poner en marcha el nuevo servicio de recogida selectiva de residuos, limpieza viaria y de playas. Somos el único municipio de la isla que no realiza la recogida selectiva de residuos orgánicos.

El Partido Popular de Carmen Ferrer y, anteriormente, de Vicent Marí, hace años, muchos años, que utiliza el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en beneficio de unos cuantos, los suyos, y en detrimento de los intereses de la mayoría. La adjudicación de un contrato de 500.000 euros, más una inversión de más de 300.000 euros, a una empresa propiedad de un regidor y teniente de alcalde del gobierno municipal, Miguel Tur Rubio, es una nueva y gravísima irregularidad cometida por el PP de Santa Eulària, que continúa con sus políticas clientelares de siempre.

Desde el Grupo PSOE del Ayuntamiento de Santa Eulària, exigimos al equipo de gobierno que cumpla con los anuncios realizados y que deje de generar expectativas sin fundamentos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales de su gestión. Los vecinos y vecinas de Santa Eulària merecen ver sus necesidades atendidas y sus demandas convertidas en realidades tangibles. Nos mantendremos vigilantes y continuaremos denunciando cualquier incumplimiento o irregularidad clientelar para garantizar que se trabaja en beneficio de todos los vecinos del municipio.

Alan Ripoll Ribas es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

