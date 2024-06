De la ‘balearización’ a la ‘maltización’

Según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística, Balears será la comunidad española que más crecerá en número de habitantes en los próximos 15 años. En 2039 la población del archipiélago se aproximará al millón y medio de personas al instalarse en las islas alrededor de 235.000 más. No dice el INE cuántas de ellas poblarán Ibiza y Formentera, aunque haciendo la cuenta de la vieja, según el crecimiento de los últimos años, tocamos a unas 50.000, alma arriba, alma abajo. Después de años llamando ‘balearización’ al proceso de aumento poblacional imparable que hemos vivido en los últimos años, parece que vamos a subir un escalón más y vamos a pasar a la ‘maltización’, que consiste básicamente en que no quede ni un solo hueco aprovechable en el que no se construya nada ni viva alguien. Lo que ocurre en ese espejo en el que mirarnos en el que se ha convertido la isla de Malta. Y eso que la previsión del INE no es muy pesimista, sobre todo teniendo en cuenta la estadística que publicó hace solo unos meses sobre el boom poblacional de las últimas dos décadas en el archipiélago y que se basaba en datos de 2004 a 2024.

Resumo: En 2004 Balears tenía unos 913.000 habitantes, ahora tiene 1.234.000 y en 2039 tendrá 1.466.000. Medio millón más en 35 años. En 2004 en Ibiza vivían poco más de 100.000 personas, ahora estamos en las 162.000 y dentro de 15 años sobre las 200.000. El doble. Y Formentera pasará de los 6.332 censados en 2004, a los 11.530 este año y a alrededor de 17.000 a quince años vista. Casi tres veces más. Ya digo, según cuentas un poco a ojo pero no muy desviadas de la realidad.

No creo que haga falta explicar por qué hablo de pesimismo. Si en la situación actual, con el número de residentes que tenemos y el de visitantes que recibimos, además de la especulación rampante, ya no queda sitio para nadie y la gente tiene que vivir en cualquier chamizo, si los recursos están al límite y las infraestructuras revientan por las costuras, ¿dónde se va a meter toda esta gente, dónde nos vamos a meter todos?

