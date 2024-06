No a la retirada presencial de Convivèxit

En aquest escrit l’APDE vol denunciar que Educació deixarà les Pitiüses i Menorca sense el servei presencial de l’Institut per a la Convivència i l’èxit Escolar (Convivèxit). La tasca de Convivèxit és essencial perquè treballa i tracta els casos d’assetjament a les aules i, entre moltes altres coses, educació emocional, benestar i protecció, conductes autolítiques, el dol, mediació, pràctiques restauratives.

Els resultats de la darrera memòria anual expliquen que els casos de bullying a les aules han pujat un 49% des del 2021. Per tant, no es pot entendre de cap manera que davant aquesta xifra esgarrifosa, la conselleria balear d’Educació decideixi eliminar aquest servei cabdal.

La conselleria d’Educació ha comunicat que Convivèxit no desapareixerà, que el servei se seguirà prestant, però des de Mallorca per via telefònica i que en el cas que es consideri necessari es faran visites presencials de forma puntual. ¿De veritat ens volen fer creure que això és donar un servei de qualitat front una de les situacions més preocupants que tenim entre els nostres infants i joves?

Deixar d’oferir un servei presencial generarà una pèrdua important en la qualitat de les intervencions. En el món digital que vivim no hi ha millor comunicació que la vivencial i poder mirar cara a cara i als ulls dels interlocutors. Encara més, a distància, es perd la proximitat i el coneixement del context específic de cada illa i de cada centre, la qual cosa és fonamental per a un assessorament i una intervenció eficaç en temes de convivència i educació.

Aquest servei no només es dirigeix als joves sinó també a tot el gremi de mestres i professors per aprendre a tractar totes les situacions que es donen, dia a dia, a les aules. Les formacions o actuacions on-line no tenen res a veure amb les formacions presencials.

Des de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa volem manifestar el nostre més profund malestar davant la desaparició d’aquest servei i reclamem que es torni a posar en marxa com es prestava fins ara. ¿Per què han de tocar un servei que funciona?