No pasarán por encima de nuestra memoria

Con la derogación de la Ley de Memoria Democrática en el Parlament balear esta semana, el PP y Vox han perpetrado un gravísimo atentado contra las víctimas del franquismo y sus familias de estas islas.

Realmente, es una decisión que a los socialistas no nos sorprende, porque desde que comenzó esta legislatura Marga Prohens se está plegando a las imposiciones de Vox para mantenerse en su cargo. Las mismas exigencias, por cierto, a las que se está sometiendo el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, en su acuerdo para no poner en riesgo el gobierno del PP en Balears y aferrarse él también a su escaño de diputado. Su abstención en la Cámara balear el pasado martes no es más que un acto de cobardía y un insulto a las víctimas, familiares y ciudadanía en general de Formentera.

Con esta derogación, Córdoba y el PP han abandonado la defensa de los derechos humanos, asumen una vez más los postulados de la ultraderecha, venden la democracia y blanquean el discurso ultraderechista de VOX.

En este punto, hay que recordar al diputado de Formentera, porque parece que lo ha olvidado, que nuestra isla fue uno de los lugares donde la dictadura franquista dejó su cruenta huella, en la colonia penitenciaria des Campament en la que murieron cerca de 60 personas en condiciones inhumanas; y que en aquella etapa negra de nuestra historia muchos de nuestros vecinos desaparecieron sin que su memoria fuera reparada. La sociedad civil de Formentera nunca ha sido ajena a esta cuestión y desde hace décadas se ha movilizado para recuperar la dignidad de estas personas.

La labor encomiable del Fórum per la Memòria, junto a los partidos y los distintos gobiernos progresistas, han trabajado para mitigar ese dolor; y ahora comprobamos con gran indignación cómo un partido que se hace llamar democrático, y nuestro diputado, venden a las víctimas y a sus familiares como moneda de cambio a los ultraderechistas de Vox.

En cualquier caso, es necesario remarcar que este país cuenta con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, una ley plenamente vigente, nacida de un gobierno socialista y que este Gobierno de España está decidido a cumplir sin vacilar y llevar hasta el último rincón, en aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Los socialistas no podemos aceptar estos retrocesos y por eso seguiremos luchando desde la democracia, con la fuerza de los votos, de la Constitución, de la historia y de los derechos humanos para reparar la dignidad de miles de personas para decirles a la derecha y ultraderecha de nuestras islas y de Formentera: No pasarán por encima de nuestra memoria.

