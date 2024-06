Ortografía, Selectividad y redes sociales

Tenía un profesor en mi época de estudiante que, si se encontraba una falta de ortografía, ya fuera en un examen o en un trabajo de clase, dejaba de leer. Tu nota, automáticamente era un 1. Estabas más que suspenso. Daba igual si el contenido era bueno, si habías estudiado o no. Si no sabemos escribir, el resto no sirve de nada, decía. Os podéis imaginar el miedo que teníamos a cambiar una v por una b, a no poner una mayúscula o un punto donde tocaba o a comernos una tilde. Era realmente odioso. Recuerdo revisar los textos una y otra vez antes de entregárselos, con los nervios de los últimos minutos.

Estos días se celebran las Pruebas de Acceso a la Universidad en Ibiza. Leo en una entrevista al coordinador de Selectividad que los correctores notan que los alumnos cada vez se expresan peor. El móvil y las redes sociales están haciendo mucho mal a la expresión escrita de los jóvenes (y no tan jóvenes). Confieso aquí que alguna vez me ha llegado algún mensaje por WhatsApp que he sido incapaz de descifrar. ¡Hay personas que entre emojis, equis y arrobas escriben totalmente en código! En estos exámenes los alumnos se juegan mucho. Los nervios son normales (recuerdo lo mal que lo pasé yo en Selectividad). Pero escribir bien es un básico. Al igual que saber hablar de forma correcta. Ahora, con el paso del tiempo, lo entiendo. De hecho, me sorprende que se permitan hasta cinco errores sin penalizar en las PBAU. Entre seis y diez faltas, resta un punto, y así. No recuerdo cómo iba esto cuando yo hice la prueba, pero os aseguro que, aunque probablemente mi contenido no era el mejor, mis exámenes estaban escritos con mi mejor letra, ordenados y limpios de faltas de ortografía.

Ánimo a todos los que estos días se presentan a estas pruebas. Tranquilos, tenéis el conocimiento adquirido durante todo el curso. Lo vais a hacer bien. Sólo concentraos en escribir de forma correcta. Ponédselo fácil a los correctores, que seguro que eso también cuenta.

Y gracias, Losada, por aquellos 1 que me ayudaron a escribir correctamente.

