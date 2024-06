L’armari de l’Enric

Un día cualquiera, en una isla que no es cualquiera, aparece en las redes sociales un comentario ingenioso parafraseando la aparición (cual cristo con dos pistolas) de un cartel luminoso pegado (a modo del soneto de Quevedo ‘Érase un hombre a una nariz pegado’) a una pared de una casa payesa en medio del centro neurálgico de Sant Francesc. Un negocio con todos los papeles en regla (quién lo duda) lícito como el que más, con una oferta atractiva, con un interiorismo acorde con las modas actuales (me sale a lo Rodeo Strett y Pretty Woman). Tengo que decirles que se debe a la creatividad de Olga y ¿por qué la cito? Porque es una artistaza del interiorismo, hay que reconocerlo. Pero es que además tenemos una relación de amistad con toda la familia y porque me da la gana.

Tienda donde saciar las ansias de shopping vacacional de muchos (mira que llegamos a comprar ropa y complementos en el veraneo, sea aquí o en pueblos de montaña con los quesos y embutidos km0, sean buenos o malos). Un bareto con jardincillo elevado cual promontorio de gato para ver las gentes desde un plano cenital (hoy se utilizan las cámaras spidercam) y a la vez que te vean y generes algo de envidia, si es que no hay plaza para otros. Hasta aquí la polémica en redes está servida…opiniones para todos los gustos (más amargos, que dulces) algunos rasgándose las vestiduras ante un ‘atentado’ a la memoria histórica. Lo que quieran, pero ahí estaba el cartel de marras, pegado a la parte superior de una casa payesa, emblemática en este Sant Francesc. Después de un jueves de pleno en el Consell, los autores de la «fechoría» contra el buen gusto retiraron el cuerpo del delito y a otra cosa mariposa. Menos mal que, de aquellas, el amigo Enric se sacó de su imaginación un aviso en las redes y la reacción fue inmediata, «vade retro sataná». Corregido en parte el desaguisado, quedan otras consideraciones entre puristas y tolerantes sobre la idoneidad del lugar (a mí me parece que no desmerece al conjunto de la plaza). Alguna voz popular (aunque nunca sé quién es popular) remató la jugada con aquella máxima de «no hay viviendas, pero si tiendas», el que esté libre de culpa que lance la primera piedra en esta Formentera del 24. Seguimos sin hablar una semana más de córdobas y alcaraces. Tal como están las cosas no les garantizo el silencio la semana que viene. Atentos a Carmelo que lo sabe casi todo.